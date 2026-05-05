Asignaciones Familiares de Anses: montos de mayo y tope de ingresos actualizado
Los montos de las Asignaciones Familiares de Anses se actualizaron un 3,38% y el tope de ingresos familiar se fijó en $2.896.244 para mayo de 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores de las asignaciones familiares que regirán desde mayo de 2026, con un incremento del 3,38 por ciento.
La actualización del organismo impacta tanto en los montos a cobrar como en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar (IGF), que determinan quiénes pueden acceder al beneficio y cuánto perciben.
Anses: montos de Asignaciones Familiares y tope de ingresos
Entre los valores principales, se destacan:
- Asignación por hijo: desde $70.651 para el primer rango de ingresos.
- Asignación por hijo con discapacidad: desde $230.032, con montos más altos según la zona.
- Prenatal: mismo esquema que asignación por hijo, desde $70.651.
- Nacimiento: $82.353.
- Adopción: $492.366.
- Matrimonio: $123.307.
Rangos de ingresos y topes
El sistema se organiza en tramos de ingresos familiares. A medida que aumenta el ingreso, el monto de la asignación disminuye. Además, se estableció un límite clave: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $2.896.244 mensuales, el grupo queda excluido del cobro, aunque el ingreso total no supere el máximo permitido.
Cómo se actualizan los montos
El aumento del 3,38% responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.
Esto implica que las asignaciones se ajustan mensualmente, en línea con la inflación, buscando sostener el poder adquisitivo de las prestaciones.
Qué tener en cuenta
- Los valores cambian según el ingreso familiar y la zona geográfica.
- Los montos se actualizan automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.
- El cobro se realiza según el calendario habitual de pagos de Anses.