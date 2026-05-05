Asignaciones Familiares de Anses: montos de mayo y tope de ingresos actualizado

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó los nuevos valores de las asignaciones familiares que regirán desde mayo de 2026, con un incremento del 3,38 por ciento.

La actualización del organismo impacta tanto en los montos a cobrar como en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar (IGF), que determinan quiénes pueden acceder al beneficio y cuánto perciben.

El sistema se organiza en tramos de ingresos familiares. A medida que aumenta el ingreso, el monto de la asignación disminuye. Además, se estableció un límite clave: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $2.896.244 mensuales, el grupo queda excluido del cobro, aunque el ingreso total no supere el máximo permitido.

El tope individual de ingresos para acceder al beneficio supera los $2,8 millones. Foto: Shutterstock

Los montos que entrega Anses corresponden a las Asignaciones de Pago Único Foto: Shutterstock

Cómo se actualizan los montos

El aumento del 3,38% responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

Esto implica que las asignaciones se ajustan mensualmente, en línea con la inflación, buscando sostener el poder adquisitivo de las prestaciones.

Qué tener en cuenta