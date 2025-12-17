ARCA publicó el cuadro del Monotributo 2026: cuánto se paga desde enero y topes por categoría

ARCA definió los importes y límites del Monotributo que regirán desde enero de 2026, una guía clave para ordenar facturación, pagos y recategorización.

ARCA ya puso números sobre la mesa para el arranque de 2026. Desde enero, el Monotributo tendrá valores y topes por categoría que impactan de lleno en trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. El dato no es menor: el régimen concentra en un pago mensual el componente impositivo, los aportes previsionales y la obra social.

Y esa cuota, además, define si se sigue dentro del esquema simplificado o si toca revisar el encuadre.

Topes 2026: hasta cuánto se puede facturar por categoría El primer paso para evitar problemas es mirar el límite anual de ingresos brutos que corresponde a cada escala. Para 2026, los máximos informados quedan así: A $8.992.597,87; B $13.175.201,52; C $18.473.166,15; D $22.934.610,05; E $26.977.793,60; F $33.809.379,57; G $40.431.835,35; H $61.344.853,64; I $68.664.410,05; J $78.632.948,76; K $94.805.682,90. Superar el techo de la categoría obliga a recategorizar y, en ciertos casos, a pasar al régimen general.

El monto mensual depende de la categoría y, desde la C en adelante, también de la actividad. No es lo mismo prestar servicios que vender bienes, porque varía el componente del impuesto integrado. Con los valores que regirán desde enero de 2026, queda así: A $37.085,74; B $42.216,41; C $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio); D $63.357,80 / $61.824,18; E $89.714,31 / $81.070,26; F $112.906,59 / $97.291,54; G $172.457,38 / $118.920,05; H $391.400,62 / $238.038,48; I $721.650,46 / $355.672,64; J $874.069,29 / $434.895,92; K $1.208.890,60 / $525.732,01. El pago en término evita intereses y trabas en constancias y facturación.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Recategorización 2026: dos momentos del año y un plazo que no conviene olvidar La recategorización no es optativa para quien se movió de escala. Se hace dos veces al año y exige mirar los últimos 12 meses: facturación, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico, entre otros parámetros. El calendario formal marca dos ventanas: febrero y agosto, con plazo hasta el día 5 de cada mes. Si no hubo cambios, no hay que hacer nada. Pero si los números quedaron por arriba o por debajo de la categoría, conviene entrar al portal y hacer el trámite dentro del período.