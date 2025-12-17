ARCA publicó el cuadro del Monotributo 2026: cuánto se paga desde enero y topes por categoría
ARCA definió los importes y límites del Monotributo que regirán desde enero de 2026, una guía clave para ordenar facturación, pagos y recategorización.
ARCA ya puso números sobre la mesa para el arranque de 2026. Desde enero, el Monotributo tendrá valores y topes por categoría que impactan de lleno en trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. El dato no es menor: el régimen concentra en un pago mensual el componente impositivo, los aportes previsionales y la obra social.
Y esa cuota, además, define si se sigue dentro del esquema simplificado o si toca revisar el encuadre.
Topes 2026: hasta cuánto se puede facturar por categoría
El primer paso para evitar problemas es mirar el límite anual de ingresos brutos que corresponde a cada escala. Para 2026, los máximos informados quedan así: A $8.992.597,87; B $13.175.201,52; C $18.473.166,15; D $22.934.610,05; E $26.977.793,60; F $33.809.379,57; G $40.431.835,35; H $61.344.853,64; I $68.664.410,05; J $78.632.948,76; K $94.805.682,90. Superar el techo de la categoría obliga a recategorizar y, en ciertos casos, a pasar al régimen general.
El monto mensual depende de la categoría y, desde la C en adelante, también de la actividad. No es lo mismo prestar servicios que vender bienes, porque varía el componente del impuesto integrado. Con los valores que regirán desde enero de 2026, queda así: A $37.085,74; B $42.216,41; C $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio); D $63.357,80 / $61.824,18; E $89.714,31 / $81.070,26; F $112.906,59 / $97.291,54; G $172.457,38 / $118.920,05; H $391.400,62 / $238.038,48; I $721.650,46 / $355.672,64; J $874.069,29 / $434.895,92; K $1.208.890,60 / $525.732,01. El pago en término evita intereses y trabas en constancias y facturación.
Recategorización 2026: dos momentos del año y un plazo que no conviene olvidar
La recategorización no es optativa para quien se movió de escala. Se hace dos veces al año y exige mirar los últimos 12 meses: facturación, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico, entre otros parámetros. El calendario formal marca dos ventanas: febrero y agosto, con plazo hasta el día 5 de cada mes. Si no hubo cambios, no hay que hacer nada. Pero si los números quedaron por arriba o por debajo de la categoría, conviene entrar al portal y hacer el trámite dentro del período.
El riesgo de “dejarlo pasar” suele ser doble. Por un lado, porque excederse del tope sin regularizar puede derivar en ajustes posteriores. Por otro, porque ARCA tiene cruces automáticos y contempla recategorizaciones de oficio cuando detecta movimientos incompatibles con la escala declarada, con notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico y posibilidad de apelación en plazos establecidos.
En pocas palabras: no mirar los números puede salir caro, incluso con efecto retroactivo. Para empezar 2026 con aire, hay tres hábitos simples que ayudan. Primero, anotar el tope anual de la categoría y seguir la facturación mes a mes.