Continúan los cambios en ARCA: nombraron al nuevo titular en la DGI

Andrés Vázquez deja el mando de la DGI para ser director de ARCA. En su lugar asumirá un hombre cercano.

El Gobierno nombró a Mariano Mengochea como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), tras la designación de su antecesor, Andrés Vázquez, al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por la renuncia de Juan Pazo al mando del organismo tributario.

La designación de Mengochea se formalizó este miércoles mediante el Decreto 891/2025 publicado en el Boletín Oficial y rige desde el 18 de diciembre.

El flamante nuevo titular de la DGI es contador y hombre cercano a Vázquez, con quien trabaja desde hace años en distintas dependencias tributarias. Hasta esta designación, Mengochea se desempeñaba como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, cargo en el que fue designado por Vázquez en octubre del 2024.

El antecedente más resonante fue su labor en la Regional Sur de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo.

Juan Pazo renunció a ARCA Juan Pazo dejó su cargo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras presentar su renuncia. En su lugar asumirá Andrés Vázquez, quien se desempeña hasta el momento como titular de la DGI.