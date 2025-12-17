ARCA y aguinaldo: cómo impactan las nuevas escalas en el personal doméstico

ARCA recordó que en diciembre corresponde el pago del aguinaldo para el personal de casas particulares, según el régimen vigente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que en diciembre de 2025 corresponde el pago del Sueldo Anual Complementario ( SAC) para las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

El recordatorio se da luego de que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definiera un nuevo esquema de aumentos salariales para el sector. Mediante la Resolución 3/2025, se dispuso una actualización del 2,7 por ciento, distribuida en dos tramos, noviembre y diciembre, junto con una suma extraordinaria no remunerativa que se incorporará al salario a partir de enero de 2026.

Empleada doméstica El aumento salarial del 2,7 % se aplicó en dos tramos y alcanza a todas las categorías del sector. Foto: Archivo La medida alcanza a todas las categorías del régimen especial de casas particulares y apunta a recomponer los ingresos frente al contexto inflacionario. Además, se ratifica el pago del adicional por zona desfavorable, en los casos en que corresponda.

Cuánto corresponde de aguinaldo Respecto del aguinaldo, ARCA aclaró que el monto a percibir equivale al 50 por ciento de la mejor remuneración mensual cobrada durante el segundo semestre del año. Para el cálculo, debe tomarse el salario más alto registrado entre julio y diciembre.