ARCA: la medida que se confirmó para los autónomos desde diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) publicó los valores actualizados que los autónomos deberán pagar por sus aportes correspondientes al período devengado diciembre de 2025, cuyo vencimiento está fijado en enero de 2026. La medida se aplica a todas las categorías y regímenes vigentes, en el marco del sistema de movilidad previsional que rige actualmente en Argentina.

Según detallaron desde ARCA, los nuevos montos responden al ajuste automático basado en la inflación , en línea con las disposiciones legales que determinan variaciones periódicas en las obligaciones previsionales de los trabajadores independientes.

Los importes varían según el nivel de categoría en el que se encuadre cada contribuyente. Para las categorías básicas los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

El organismo también fijó importes especiales en situaciones particulares, como para afiliados voluntarios y menores de 21 años, que deberán abonar $61.230,68; beneficiarios de prestaciones previsionales que retoman la actividad autónoma, con un valor de $51.663,39; y amas de casa con aporte reducido, que pagarán $21.048,05 mensuales.

Para quienes aún se mantienen bajo las categorías históricas previas a febrero de 2007, ARCA también estableció nuevos valores que van desde $47.758,14 para la Categoría A hasta $734.753,68 para las categorías más altas.

Desde el organismo recaudador recordaron que estos ajustes forman parte de un esquema de actualización mensual, que sustituyó al antiguo mecanismo trimestral a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia N°274/2024, obligando a los contribuyentes a estar más atentos a las variaciones en sus obligaciones previsionales.

Con esta modificación, los trabajadores autónomos deberán considerar los nuevos valores en sus proyecciones económicas para el año próximo, ya que implican un incremento en las cuotas a pagar que impacta directamente en sus finanzas personales y en la planificación de sus actividades productivas.