Monotributo 2026 de ARCA: qué cambia en enero y cómo quedan las cuotas para no perder el régimen

El arranque de un nuevo año suele venir con una lista de propósitos, pero para quienes trabajan por su cuenta, también llega con la necesidad de ordenar los papeles. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ya puso las cartas sobre la mesa y confirmó cómo funcionará el Monotributo desde enero de 2026.

Esta actualización es vital porque define quiénes pueden seguir disfrutando de la simplicidad del régimen y quiénes, por sus ingresos, tendrán que mudarse al complejo mundo del Régimen General como responsables inscriptos.

Para cualquier profesional o pequeño comerciante, el Monotributo es una herramienta clave de organización financiera. Al unificar impuestos, jubilación y obra social en un solo pago, permite tener una idea clara de los costos fijos mensuales. Sin embargo, con la llegada de enero, los montos se mueven. No solo cambia lo que hay que pagar cada mes, sino también los techos de facturación. Si te descuidás y facturás de más, podrías quedar fuera del sistema, lo que impactaría de lleno en tu rentabilidad.

El dato que todos miran de reojo es el límite máximo de cada escala. Para 2026, la categoría A —la más pequeña— permite una facturación anual de hasta casi 9 millones de pesos. Si sos un profesional con más trayectoria o un comercio con movimiento, las escalas suben: la categoría D llega a los 22,9 millones, mientras que el tope máximo absoluto, la categoría K, roza los 95 millones de pesos anuales.

Es fundamental tener estos números pegados al monitor. Exceder el límite de tu letra significa que, en la próxima ventana de recategorización, tendrás que subir de escala y pagar una cuota más alta. Lo más importante es evitar la exclusión de oficio. Si ARCA detecta que tus movimientos bancarios o tus facturas superan los 94,8 millones anuales, te pasará automáticamente al régimen general, lo que implica una carga impositiva y administrativa mucho más pesada y costosa.

Cuánto dinero te va a sacar el Monotributo por mes

El costo de "estar en regla" también se actualiza. Desde el primer mes del año, las cuotas mensuales arrancan en poco más de 37 mil pesos para la categoría A. Un detalle que no hay que perder de vista es que, a partir de la categoría C, el precio varía según si ofrecés un servicio o si vendés productos físicos. Por lo general, quienes venden bienes tienen una cuota un poco más baja porque el sistema entiende que tienen más costos de mercadería.

Por ejemplo, un diseñador o contador en la categoría F pagará unos 112 mil pesos, mientras que un kiosquero en esa misma escala abonará cerca de 97 mil. En las categorías más altas, como la H o la K, los montos saltan significativamente, llegando incluso a superar el millón de pesos mensual para los comercios de mayor envergadura. Pagar a término no es solo una obligación: es lo que te asegura tener la constancia de inscripción limpia para poder trabajar con empresas o pedir un crédito.

Fechas clave para no dormirte en los laureles

La gestión del Monotributo no termina con el pago mensual. En 2026 habrá dos momentos críticos para revisar tu situación: febrero y agosto. Hasta el día 5 de esos meses, tendrás tiempo para hacer la recategorización obligatoria si tus números cambiaron. No solo se trata de cuánto facturaste en los últimos 12 meses; ARCA también mira cuánto pagaste de alquiler, cuánta luz consumiste en tu local y hasta la superficie de tu lugar de trabajo.

Para empezar el año con el pie derecho, lo mejor es llevar un control mes a mes y no esperar al último día. Revisá tus gastos y tus ingresos periódicamente. Si tus parámetros se mantienen iguales, no tenés que hacer ningún trámite, pero si creciste, debés actualizar tu categoría para evitar multas o bloqueos en tu facturación. Estar informado es la mejor manera de que los cambios impositivos no te agarren desprevenido y puedas enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu actividad.