Anses avanza con el calendario de pagos este viernes 19 de diciembre

El calendario de pagos de Anses sigue su curso en la recta final de diciembre. Este viernes se habilitan cobros para jubilados, asignaciones y otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del DNI.

El calendario de pagos de Anses suma una nueva fecha este viernes 19 de diciembre, en un mes que concentra aumentos y refuerzos para millones de beneficiarios. Con el cronograma ya avanzado, la Anses mantiene el esquema de depósitos escalonados según la terminación del Documento Nacional de Identidad, mientras que algunas prestaciones se abonan sin esa condición.

Durante esta jornada, cobran las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo correspondientes a documentos terminados en 4 y 5. Al mismo tiempo, se acreditan los haberes de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo para titulares con DNI finalizado en 8, así como la Asignación por Embarazo para quienes tengan documento terminado en 7.

El cronograma del día también incluye el pago de la Asignación por Prenatal y de la Asignación por Maternidad para beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9. Además, la Anses continúa con el pago de las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se depositan sin necesidad de una terminación específica de DNI.

Montos actualizados que paga la Anses en diciembre En diciembre, la Anses aplica un aumento del 2,34% en las prestaciones. De esta manera, la jubilación mínima alcanza los $581.319,39, cifra que incluye el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.