Anses: por qué todavía no impacta el pago de las Becas Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó esta semana a acreditar los montos correspondientes a las Becas Progresar, sin embargo, un sector de beneficiarios observó que el dinero no se reflejó en sus cuentas bancarias, lo cual generó dudas y consultas entre jóvenes que esperaban cobrar en diciembre.

Desde el Gobierno aclararon que no se trata de una falla técnica ni de una cancelación del programa, sino que la ausencia de depósitos responde a cambios en la forma en que se distribuyen las cuotas y a la cantidad que cada estudiante ya percibió durante 2025.

Cuánto y quiénes no cobran en Anses La razón principal por la que varios estudiantes no visualizaron el pago es que ya completaron la totalidad de las cuotas regulares de este año, en muchos casos de la línea Progresar Obligatorio, correspondiente a estudiantes de nivel primario o secundario que ingresaron en la primera convocatoria. Una vez cobradas todas las cuotas que les correspondían, no quedan nuevos depósitos pendientes para diciembre, pese a que el calendario de Anses sigue su curso.

Este monto lo entrega Anses por las Becas Progresar Foto: Anses Anses y las Becas Progresar Foto: Anses Este cambio en la estructura del beneficio surgió con la Resolución 388/2025 del Ministerio de Capital Humano, que dividió los pagos según la convocatoria de ingreso. Así, quienes se inscribieron en la primera etapa accedieron a 12 cuotas, mientras que los ingresantes de la segunda convocatoria percibieron 6 cuotas este año.

El nuevo sistema incorpora también las llamadas cuotas estímulo, destinadas a reconocer el desempeño académico y la participación en actividades formativas adicionales. Estas actividades, propuestas por las propias instituciones educativas, incluyen talleres y jornadas sobre temas como educación financiera, ciudadanía digital o nuevas tecnologías.