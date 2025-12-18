Jueves caluroso en Mendoza: tormentas nocturnas en el sur y viento en rotación

El pronóstico para Mendoza señala un jueves caluroso y algo nublado, con vientos del sur rotando al noreste y tormentas hacia la noche en el sur provincial.

El jueves se presenta con temperaturas elevadas en Mendoza y un ambiente típicamente veraniego. La jornada comenzará con una mínima de 21° y, con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 34°, en un contexto de cielo algo nublado.

Durante el día soplarán vientos moderados del sector sur, que hacia la tarde y noche rotarán al noreste. Este cambio en la circulación favorecerá la inestabilidad en el sur provincial, donde se esperan tormentas hacia el final de la jornada. En cordillera, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas durante el día.

El panorama para los próximos días será exigente. El viernes se perfila muy caluroso, con una mínima de 21° y una máxima que trepará hasta los 38°, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche y presencia de Zonda en precordillera y Malargüe.