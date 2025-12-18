La DGE autorizó un nuevo profesorado para fortalecer la formación docente en Mendoza

La Dirección General de Escuelas dio luz verde al plan de estudios del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación.

La nueva carrera apunta a formar docentes con una mirada crítica e innovadora sobre las prácticas educativas.

El Gobierno de Mendoza aprobó el plan de estudios de la carrera Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación, una nueva propuesta académica destinada a fortalecer la formación docente en el nivel superior. La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 6669, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y se enmarca en la normativa nacional y provincial vigente, entre ellas la Ley Nacional de Educación N° 26.206, la Ley de Educación Superior N° 24.521 y la Ley Provincial de Educación N° 6.970. Además, el diseño curricular responde a los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD)

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la creación de esta carrera responde a la necesidad de ampliar la oferta académica y formar profesionales capaces de analizar críticamente las prácticas educativas, promover la innovación pedagógica y contribuir al fortalecimiento institucional del sistema educativo mendocino.

Implementación en toda la provincia Según lo establecido en la resolución, el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación tendrá carácter jurisdiccional y podrá implementarse en los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada de todas las regiones de Mendoza: Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este

No obstante, para habilitar la matriculación de estudiantes, cada instituto deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior, que también estará facultada para definir los procesos de implementación académica y administrativa del nuevo diseño curricular.