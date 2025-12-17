Cuándo se realizará la Mansa Feria del Regalo de Navidad en Mendoza

Mendoza ya respira aires de Navidad y la tradicional feria del regalo se acerca al Parque San Martín. Cuándo se realizará.

La tradicional Feria del Regalo Mansa se realizará del 19 al 23 de diciembre, de 18 a 24, en el Circuito del Paseo de la Fuente, ubicado en el Rosedal del Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza. Se trata de una iniciativa que servirá para decidirse para regalar en Navidad.

La propuesta es organizada por la Dirección de Economía Social, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el acompañamiento de las municipalidades de Las Heras y de la Ciudad de Mendoza. En esta edición, MANSA reunirá a más de 250 emprendedores y artesanos de distintos puntos de la provincia.

La feria ofrecerá una amplia variedad de productos de la Economía Social, entre los que se incluyen juguetes, artículos de decoración para el hogar y el jardín, artesanías folklóricas, indumentaria, accesorios, perfumería y cosmética natural, entre otros rubros.

Durante las cinco jornadas se desarrollarán espectáculos artísticos en vivo y funcionará un patio de comidas con propuestas locales. Participarán el grupo de Danzas TACTEREMTA, dirigido por Rebeca Morillas; la Danza de Adultos Mayores de Mendoza; Turby Waters y la Banda de la Policía de Mendoza, entre otros artistas.

feria dle regalo navidad.jpg Feria del Regalo de Navidad. Ciudad de Mendoza MANSA promueve el consumo responsable y el contacto directo entre productores y consumidores, con artículos ofrecidos a precios justos y con identidad local.