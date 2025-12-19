Cambios de Anses en la AUH: el cobro dependerá del calendario de vacunación a menores

Anses prepara una medida clave que llevará a los mayores a tener que cumplir con los calendarios de vacunación de los menores a cargo para percibir la AUH.

El Gobierno nacional introdujo una modificación en las condiciones para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), que impactará en la forma en que las familias reciben este beneficio social. Se trata de una nueva medida que viene de la mano con el cumplimiento que se le debe dar al derecho a la vacunación de los niños.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con los ministerios de Capital Humano y de Salud, dispuso así una serie de ajustes para agilizar y simplificar el acceso al 100 % de la prestación.

Cobro automático sin trámites de la AUH de Anses A partir de esta nueva medida, los titulares de AUH con hijos de entre 0 y 4 años inclusive que estén al día con los controles sanitarios y el calendario de las vacunas percibirán la totalidad del beneficio de forma automática, sin necesidad de presentar documentación presencial o virtual. Hasta ahora, las familias recibían mensualmente el 80 % de la asignación y el 20 % restante se liberaba al acreditar la Libreta AUH a fin de año.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es reducir la carga administrativa para los beneficiarios y fortalecer la vinculación entre las políticas de salud y de protección social, garantizando que quienes cumplen con los controles de salud de los menores puedan acceder plenamente al beneficio sin trámites adicionales.

Vacunas .jpg Anses y los cambios de la AUH para personas con el calendario de vacunación. Verificación automática de datos La medida se oficializó mediante la Resolución 1170/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece la utilización de cruces de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES para comprobar el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación. Cuando la verificación automática confirme que los requisitos se cumplen, el organismo previsional abonará el 100 % de la AUH en cada liquidación mensual.