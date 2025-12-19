Calendario Anses enero 2026: cuándo cobran los jubilados con el nuevo aumento y bono

El comienzo de un nuevo ciclo siempre genera expectativas, especialmente para quienes dependen de los ingresos previsionales. Recientemente, la Anses oficializó mediante el Boletín Oficial cómo se repartirán los fondos durante el primer mes de 2026. Esta planificación temprana busca que los adultos mayores tengan claridad sobre sus finanzas personales tras el agitado cierre de año que significó diciembre.

La noticia más relevante para los beneficiarios es que enero llega con una actualización en los montos. Según la normativa de movilidad actual, se aplicará un incremento del 2,47% sobre todas las escalas de jubilaciones y pensiones. Este ajuste se suma a la decisión de mantener el bono de refuerzo de $70.000 para quienes perciben la cifra mínima. De esta manera, el Estado intenta compensar el impacto inflacionario en los bolsillos de quienes menos ganan dentro del sistema.

El despliegue en los bancos y cajeros automáticos iniciará formalmente el viernes 9 de enero. En esa jornada, abrirán el fuego los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 0 y 1. Este grupo suele ser el primero en recibir los fondos cada mes . El resto de las terminaciones de DNI para las PNC se completará de forma escalonada hasta el jueves 15 de enero, respetando los días hábiles del calendario.

Para los jubilados que no superan el haber mínimo, el cronograma también arranca el 9 de enero con el DNI terminado en 0. A partir de allí, el flujo de pagos continuará el lunes 12 de enero para el DNI 1 y se extenderá de a un número por día. Es importante notar que el 19 de enero cobrarán los terminados en 6, finalizando este bloque específico el jueves 22 de enero con la terminación 9. Esta organización busca evitar aglomeraciones innecesarias en las entidades bancarias.

Por tareas de mantenimiento, la web oficial de Anses y la app Mi Anses podrían no estar disponibles durante algunas horas.

Esquema para pagos que superan la mínima

Aquellos jubilados y pensionados que tienen ingresos superiores al piso básico deberán esperar hasta la última etapa del mes para ver sus haberes acreditados. Este segmento comenzará a percibir sus pagos el viernes 23 de enero, fecha estipulada para los documentos que terminan en 0 y 1. Al tratarse de grupos con montos más elevados, la Anses suele agrupar dos terminaciones por cada jornada de cobro para agilizar la recta final del cronograma.

El lunes 26 de enero retomarán la actividad quienes tengan DNI finalizados en 2 y 3. El proceso seguirá su curso natural hasta el jueves 29 de enero, día en el que se abonará a los últimos beneficiarios del mes, aquellos cuyos documentos terminen en 8 y 9. Con este cierre, se completa el primer ciclo prestacional del año, asegurando que todos los sectores del sistema previsional hayan recibido su correspondiente aumento automático y, en los casos que corresponda, el bono de ayuda.

Es fundamental que cada beneficiario verifique su fecha exacta antes de movilizarse a un punto de cobro. El sistema de terminación de DNI es estricto y permite una gestión más eficiente de los recursos en los cajeros. Se recomienda el uso de tarjetas de débito para las compras diarias, lo cual no solo agiliza el uso del dinero, sino que también permite aprovechar posibles beneficios impositivos vigentes según la cuenta bancaria.