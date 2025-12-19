Misiones: una empleada doméstica abrió una caja fuerte, se robó más de 11 mil dólares y cayó presa
Una joven de 29 años fue detenida en la capital de Misiones luego de robar más de 11 mil dólares y 500 euros de la caja fuerte de la casa de sus empleadores.
La confianza de una familia de Posadas, Misiones, fue traicionada por su empleada doméstica, que aprovechó la ausencia de los dueños para llevar a cabo un robo planificado. La mujer, de 29 años, logró vaciar la caja fuerte de la casa sin dejar rastros y se llevó una importante suma de dinero en dólares y euros.
El robo ocurrió cuando los propietarios de la casa viajaron al interior de la provincia, dejando a la empleada, que consideraban de confianza, al cuidado de la propiedad. Sin embargo, la mujer traicionó su confianza.
De cuánto fue el robo
Según las fuentes consultadas por el medio local El Territorio, la mujer copió la llave de la caja fuerte y, una vez que tuvo la oportunidad, procedió a sustraer la suma de 11.500 dólares y 500 euros.
El dinero, que provenía de la reciente venta de una moto y los ahorros familiares, fue llevado por la empleada sin necesidad de forzar puertas ni dejar evidencias de su acción.
El robo fue descubierto cuando los propietarios regresaron de su viaje. Al ingresar a su hogar, notaron que la caja fuerte había sido vaciada y, al no encontrar más rastros del dinero, decidieron radicar la denuncia correspondiente ante la policía. Esto dio inicio a una investigación que implicó a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional de Misiones.
La detención de la empleada doméstica
La policía, tras analizar las cámaras de seguridad del vecindario y realizar un exhaustivo rastreo de los movimientos sospechosos, enfocó sus sospechas en la empleada doméstica. Si bien la mujer había quedado a cargo de la casa durante la ausencia de sus empleadores, su acceso a la caja fuerte y la ausencia de evidencia de un robo forzado fueron claves para orientar la investigación hacia ella.
El jueves por la tarde, tras obtener las pruebas necesarias, los investigadores realizaron un allanamiento en un departamento en el barrio Chacras 32 y 33 de Posadas. Durante el operativo, recuperaron parte del dinero robado, así como varios bienes que la mujer había adquirido presuntamente con el botín, además de secuestrar teléfonos celulares que podrían estar relacionados con el delito.