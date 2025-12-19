Misiones: una empleada doméstica abrió una caja fuerte, se robó más de 11 mil dólares y cayó presa

Una joven de 29 años fue detenida en la capital de Misiones luego de robar más de 11 mil dólares y 500 euros de la caja fuerte de la casa de sus empleadores.

La confianza de una familia de Posadas, Misiones, fue traicionada por su empleada doméstica, que aprovechó la ausencia de los dueños para llevar a cabo un robo planificado. La mujer, de 29 años, logró vaciar la caja fuerte de la casa sin dejar rastros y se llevó una importante suma de dinero en dólares y euros.

El robo ocurrió cuando los propietarios de la casa viajaron al interior de la provincia, dejando a la empleada, que consideraban de confianza, al cuidado de la propiedad. Sin embargo, la mujer traicionó su confianza.

De cuánto fue el robo Según las fuentes consultadas por el medio local El Territorio, la mujer copió la llave de la caja fuerte y, una vez que tuvo la oportunidad, procedió a sustraer la suma de 11.500 dólares y 500 euros.

El dinero, que provenía de la reciente venta de una moto y los ahorros familiares, fue llevado por la empleada sin necesidad de forzar puertas ni dejar evidencias de su acción.

El robo fue descubierto cuando los propietarios regresaron de su viaje. Al ingresar a su hogar, notaron que la caja fuerte había sido vaciada y, al no encontrar más rastros del dinero, decidieron radicar la denuncia correspondiente ante la policía. Esto dio inicio a una investigación que implicó a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional de Misiones.