"Es una mente criminal metódica": así describieron a Pablo Laurta, el presunto doble femicida

Pablo Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), quienes fueron asesinadas en Córdoba.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, describió a Pablo Laurta, el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), como “una verdadera mente criminal metódica”. Además, manifestó que el cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá pertenecería al remisero Martín Sebastián Palacios.

“Estamos ante una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no lo hizo por mero impulso. Tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes”, expresó Roncaglia.

Y señaló: “Esto obedeció a un plan. Tuvo un plan criminal para asesinar a estas dos personas en Córdoba y posiblemente a Martín. Es un plan con el que vino desde Uruguay”. Según trascendió, el miércoles, Laurta será trasladado de Gualeguaychú a Concordia para ser indagado.

Qué se sabe sobre el remisero El lunes por la tarde, los investigadores hallaron un cuerpo desmembrado cerca de la ciudad de Concordia. Roncaglia sostuvo que “corresponde en un 99% a Martín Palacios”. Sin embargo, resta encontrar la cabeza y los miembros superiores. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia.