Quién era Martín Sebastián Palacios, el remisero que apareció descuartizado

El lunes, los investigadores hallaron el cuerpo del remisero en las cercanías de la ciudad de Concordia. Resta encontrar la cabeza y los miembros superiores.

En las últimas horas se confirmó que los restos que fueron hallados en la zona de Estación Yeruá, en las cercanías de la ciudad entrerriana de Concordia, pertenecen a Martín Sebastián Palacios, el remisero que habría sido asesinado por Pablo Laurta.

Según trascendió, el cuerpo fue descubierto durante un rastrillaje, cuando uno de los oficiales de la Policía sintió un fuerte olor a podrido, lo que permitió hallar las extremidades, que se encontraban dentro de una bolsa. Sin embargo, resta encontrar la cabeza y los miembros superiores.

Quién era Palacios El hombre de 49 años era dueño de una remisería de alta gama en San Salvador. Su abogada, Sonia Gómez, indicó que Martín era conocido por su profesionalismo. Siempre se presentaba con vestimenta formal y realizaba traslados a distintos puntos del país.

Sin embargo, en el video que se lo ve junto al detenido, Palacios llevaba musculosa y una bermuda, lo cual era inusual en él. Otro de los detalles que llamó la atención, es que ambos se saludan con un beso, lo cual indica que se conocían de antes.