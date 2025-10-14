Doble femicidio: confirmaron que los restos hallados en Concordia son los del remisero

Se trata de Martín Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta hasta Córdoba. Estaba desaparecido desde el 8 de octubre.

En las últimas horas, se confirmó que los restos que fueron hallados en la zona de Estación Yeruá, en las cercanías de la ciudad entrerriana de Concordia, pertenecen a Martín Sebastián Palacios, el remisero que habría sido asesinado por Pablo Laurta.

Cabe destacar que Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), quienes fueron asesinadas en su casa ubicada en el barrio de Villa Serrana, Córdoba. El miércoles, Laurta, quien se encuentra detenido en Gualeguaychú, será trasladado Concordia para ser indagado.

El aberrante hallazgo El lunes por la tarde, los investigadores hallaron un cuerpo desmembrado cerca de la ciudad de Concordia. El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, explicó que el cuerpo fue descubierto durante el rastrillaje, cuando uno de los oficiales de la Policía sintió un fuerte olor a podrido, lo que permitió hallar las extremidades, que se encontraban dentro de una bolsa.

Por otro lado, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, comentó: "En esos rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona que carece de extremidades superiores y cabeza, en estado de descomposición y sin ropa".