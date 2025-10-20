La oscura infancia de Pablo Laurta: "Maltrato psicológico y físico"

En 2024, la Justicia autorizó a Pablo Laurta a dejar de usar el apellido de su papá. Cuáles fueron los motivos de dicha decisión.

Laurta es el principal acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero.

En 2024, la Justicia lo autorizó a dejar de usar el apellido de su padre. Dicha decisión se basó en el pedido de Laurta, quién argumentó haber sufrido “maltrato psicológico y físico” durante su infancia por parte de su papá.

El pasado de Pablo Laurta Según reveló el diario La Voz, en el expediente, Laurta indicó que los recuerdos que tenía de su papá, Luis Edinson Rodríguez, eran “sumamente negativos”. Uno de los detalles que llamó la atención es que, entre los testigos que declararon en el proceso, se encuentran las dos víctimas del doble femicidio.

“Cuando fuimos a anotar a nuestro hijo recién nacido, me sorprendí al ver que figuraba con el apellido Rodríguez. Él me explicó que lo había dejado de usar por la mala relación con su padre”, había señalado Luna en aquel entonces.