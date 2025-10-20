La oscura infancia de Pablo Laurta: "Maltrato psicológico y físico"
En 2024, la Justicia autorizó a Pablo Laurta a dejar de usar el apellido de su papá. Cuáles fueron los motivos de dicha decisión.
En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre la infancia de Pablo Laurta, el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio. Un año antes de los asesinatos, el detenido se había sacado el apellido de su papá.
En 2024, la Justicia lo autorizó a dejar de usar el apellido de su padre. Dicha decisión se basó en el pedido de Laurta, quién argumentó haber sufrido “maltrato psicológico y físico” durante su infancia por parte de su papá.
El pasado de Pablo Laurta
Según reveló el diario La Voz, en el expediente, Laurta indicó que los recuerdos que tenía de su papá, Luis Edinson Rodríguez, eran “sumamente negativos”. Uno de los detalles que llamó la atención es que, entre los testigos que declararon en el proceso, se encuentran las dos víctimas del doble femicidio.
“Cuando fuimos a anotar a nuestro hijo recién nacido, me sorprendí al ver que figuraba con el apellido Rodríguez. Él me explicó que lo había dejado de usar por la mala relación con su padre”, había señalado Luna en aquel entonces.
Sin embargo, la mamá de Laurta aseguró que su hijo tuvo una infancia “entre algodones”. “Luna nos hizo llegar ese documento y se lo hicimos llegar a mi exmarido, y él tuvo casi un infarto porque no podía creer lo que estaba leyendo”, agregó Estrella Laurta, en diálogo con los medios.