Cómo está hoy el hijo de Pablo Laurta tras el doble femicidio de su mamá y su abuela

El hijo de Luna y Pablo Laurta se encuentra con una familia amiga de su madre, mientras se define un hogar definitivo.0

Luego del femicidio de su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio, el nene de 6 años, hijo de Pablo Laurta, el asesino de Córdoba, se encuentra viviendo bajo el cuidado de una familia transitoria, además de recibir tratamiento psicológico. Mientras su padre se encuentra detenido.

Esta información sobre el presente del menor fue difundida por la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero, que, además, explicó que, luego de la detención de su padre, el pequeño fue rápidamente trasladado a Córdoba. “Hubo tres etapas. La primera fue cuando el niño estaba en Entre Ríos. Allí rápidamente articulamos con el gobierno de esa provincia. Lo urgente en ese momento era volverlo a Córdoba, porque frente a un shock de esa envergadura, lo recomendable es que retorne rápidamente a un entorno conocido. Y eso hicimos”, comentó.

Luego subrayó que la segunda etapa consistió en encontrar y garantizarle un espacio de contención: “El niño está en una familia de acogimiento, una familia de emergencia. Nosotros tenemos un programa provincial que trabaja con familias de acogimiento para niños sin cuidados parentales. En este contexto, lo que se buscó fue una familia comunitaria, es decir, del mismo entorno en el que el niño crecía y se desarrollaba”, agregó.

Con quién se encuentra el hijo de Pablo Laurta De todas formas, a pesar de encontrarse en un hogar de acogida, se encuentra junto a una familia conocida por el niño. “Es una familia del barrio, del entorno que él reconoce. Frente al horror del odio del femicida, hay una comunidad que se organizó para abrazar, para cuidar. La escuela, los vecinos, los amiguitos… todos se unieron en una suerte de esperanza organizada”, contó.

A su vez, esta familia era conocida de la madre y la abuela del pequeño, que, al igual que el niño, se encuentra atravesando un difícil momento. Por lo que Montero comentó que también se está asistiendo psicológicamente a la misma.