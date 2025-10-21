Se conocieron las escalofriantes hipótesis sobre el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio

Los restos del remisero fueron hallados en la zona de Estación Yeruá. El cuerpo fue hallado descuartizado.

Pablo Laurta, quien se encuentra detenido en Córdoba por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), será indagado en los próximos días por el fiscal Gerardo Reyes. En paralelo, la Justicia investiga el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

Cabe destacar que, el martes pasado, se confirmó que los restos que fueron hallados en la zona de Estación Yeruá, en las cercanías de la ciudad entrerriana de Concordia, pertenecen a Palacio. Según trascendió, el cuerpo fue hallado descuartizado. Por el momento, la cabeza y las extremidades superiores del remisero no fueron encontradas.

Cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores Según informó el medio Ahora de Entre Ríos, la primera hipótesis que maneja la fiscalía es que Laurta habría desmembrado el cuerpo de Palacio en la zona rural de Chañar. Luego, durante su huida, habría arrojado los restos en distintos puntos del trayecto entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Otra de las líneas plantea que los restos del remisero fueron abandonados a la intemperie y que animales salvajes los habrían dispersado. También analizan la teoría de que Laurta habría transportado parte del cuerpo en el Toyota Corolla de Palacio. Luego de incendiar el auto, habría dejado los restos en zonas aledañas.