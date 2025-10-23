Pablo Laurta declaró en Córdoba por el doble femicidio: qué dijo

Pablo Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio.

Laurta se presentó en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Este jueves por la mañana, Pablo Laurta, el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, declaró de manera presencial en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Dicha fiscalía, la cual está a cargo del fiscal Gerardo Reyes, informó que el acusado no contestó preguntas en relación a la causa por los homicidios de Luna y Mariel.

Sin embargo, señalaron que “solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalia de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo”.

Tras la finalización de la audiencia, Laurta salió de los tribunales de Córdoba y fue nuevamente trasladado a la cárcel de Cruz del Eje.