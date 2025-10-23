Pablo Laurta declaró en Córdoba por el doble femicidio: qué dijo
Pablo Laurta es el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio.
Este jueves por la mañana, Pablo Laurta, el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, declaró de manera presencial en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.
Dicha fiscalía, la cual está a cargo del fiscal Gerardo Reyes, informó que el acusado no contestó preguntas en relación a la causa por los homicidios de Luna y Mariel.
Te Podría Interesar
Sin embargo, señalaron que “solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalia de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo”.
Tras la finalización de la audiencia, Laurta salió de los tribunales de Córdoba y fue nuevamente trasladado a la cárcel de Cruz del Eje.
Prisión preventiva para Pablo Laurta
El jueves pasado, la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Laurta, tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero, quien apareció descuartizado cerca de la ciudad de Concordia. El uruguayo se encuentra acusado por el delito de “homicidio criminis causa”.