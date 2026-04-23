Alerta por estafas con Telepase: cómo funciona el robo de datos bancarios y qué precauciones tomar

Crean páginas falsas y envían correos electrónicos que imitan a la empresa oficial para obtener información. Cargos por peajes inexistentes como estafas.

La modalidad de estafas se realiza a través de la suplantación de la web que maneja el cobro del TelePASE Foto: Noticias Argentinas

Una nueva modalidad de fraude digital bajo la modalidad de phishing alertó a los usuarios del sistema Telepase. Según denunciaron autoridades de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) este jueves, los estafadores suplantan la identidad de la marca para sacar información confidencial de sus víctimas y estafar a los conductores.

Los detalles del engaño Concretamente, la maniobra delictiva se basa en el engaño visual y la urgencia. Los delincuentes utilizan diversos canales para captar víctimas. Crean páginas que imitan casi a la perfección el diseño oficial, pero con sutiles cambios en el link de la misma. En otros casos, envían notificaciones por supuestas deudas, multas falsas o amenazas de bloqueo del servicio para presionar al usuario a ingresar sus datos rápidamente.

También, algunos usuarios reportaron cobros por viajes que nunca realizaron, una táctica utilizada para verificar si la tarjeta de crédito está activa para luego intentar realizar estafas mayores.

Cómo evitar caer en estas estafas Desde la empresa cuya identidad es suplantada para estos delitos, se enfatizó que la prevención es la herramienta más efectiva y destacaron varias formas de evitar ser víctimas del ardid.

Se recomendó verificar siempre la URL de la web. La única página oficial para gestionar el servicio y consultar deudas es www.telepase.com.ar.