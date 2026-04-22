En primera persona: así engañaba a sus víctimas el trader detenido por millonarias estafas

Un trader que prometía ganancias millonarias, identificado como Lucas Gabriel Forastieri (39), fue capturado en la mañana de este miércoles acusado de múltiples estafas, entre ellas, un ardid de cerca de 170.000 dólares. Sus víctimas armaron un grupo para denunciar sus casos. Una de estas relató cómo fue estafado y compartió la conversación que mantuvo por meses con el detenido.

A partir de sus redes sociales, Forastieri daba una imagen de empresario exitoso que vivía con grandes lujos, lo que atraía a sus inversores y les daba cierta imagen de seguridad a la hora de iniciar negocios con él.

Este fue el caso de uno de los estafados, a quien contactó por medio de Instagram. Según explicó a MDZ , el estafador ya conocía a la víctima y sabía que se movía en el rubro inmobiliario, lo que indica que el detenido llevaba adelante cierto nivel de investigación previa antes del primer contacto.

"Estoy haciendo una movida con la constructora... Dura una semana. Si queres súmate. Es buena rentabilidad. Queda 1 cupo", fue el mensaje con el que embaucó al estafado. Tal como trascendió luego de su captura, el modus operandi del trader se basaba en promesas de inversiones en proyectos inmobiliarios con alta rentabilidad.

En este caso pidió como mínimo quinientos mil pesos, la cantidad por la que entró en la defraudación esta persona.

Ese mismo día, el 21 de septiembre del año pasado, la conversación pasó a WhatsApp, en donde Forastieri siguió presionando al estafado para que le dé su dinero: "No me falles. Prefiero que me digas que no, y tener tiempo de darle la chance al que está atrás tuyo", escribió.

chats trader 1.5 Para la transferencia usó la cuenta de su novia.

Una vez envió el medio millón de pesos, transferidos a la cuenta de la novia del estafador, este empezó a contestar cada vez menos al inversor. Cuando la víctima le preguntaba "alguna novedad", envió mensajes genéricos alegando no estar "disponible".

En su desesperación, esta persona le confesó que necesitaba la plata porque estaba por ser padre y que estaba ajustado ese mes.

No obstante, la conversación tomó otro tono cuando, luego de volver a explicar su complicada situación económica, le planteó las inquietudes que le causaban los primeros escraches en contra de Forastieri que se comenzaban a ver en sus redes.

"Me dijeron que cagaste a 2 pibes más, no se si es real o no", escribió la víctima.

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La respuesta del estafador fue restarle importancia a estas denuncias porque "tengo 1.5 millones de seguidores. Si me tengo que preocupar por 20 haters no sería lógico".

Además, en ese mismo mensaje la víctima describió que ya no quería una ganancia del dinero que había invertido, sino que solo buscaba que le devolvieran sus quinientos mil pesos.

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Devuelta, el estafado volvió a reclamar "solo los 500.000 y listo", pero Forastieri reaccionó arremetiendo en su contra: "Con la amenaza a mí no me mueve".

Días después de ese cruce, se hizo el desentendido cuando volvieron a preguntarle por el dinero invertido. Sin embargo, la paciencia del estafado se agotaba y ya de forma directa le cuestionó: "Al final me cagaste la plata no?", aunque luego volvió a pedir el dinero de forma educada, con la esperanza de volver a ver su inversión.

Pero luego de casi un mes después del inicio del ardid, la conversación cambió de tono y la víctima de la estafa comenzó a amenazar con "ir hasta la puerta de tu casa".

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Esto fue contestado de forma altanera por el estafador, quien contestó: "Primero yo tengo 3 casas", y sumó: "Yo no paso vergüenza, porque no tengo".

Por otro lado, le seguía pidiendo más tiempo para devolverle el dinero.

Finalmente, la paciencia se agotó y el estafado arremetió directamente contra el hoy detenido, el que en ese momento le respondió que "por 500 lucas no va en cana ni un mosquito", y le dejó el teléfono de una supuesta abogada.

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Cómo cayó el estafador

Más allá de la estafa a la que obtuvo acceso este portal, el expediente judicial de Forastieri detalla tres maniobras que comenzaron hace casi una década y que se fueron agravando con el tiempo. Estas significaron su detención este míercoles.

La primera acusación de esta índole comenzó en 2017, cuando un hombre de su confianza le entregó dinero para invertir. En 2018, Forastieri dejó de pagarle alegando que "la plata está en bonos y no conviene retirarla porque se pierde dinero", y en 2022 le entregó cheques que fueron rechazados.

Otra víctima le entregó dólares para proyectos de construcción. Tras varias excusas, en 2023 el trader cesó toda devolución de capital.

Finalmente, el último ardid denunciado habla de una maniobra para saldar una deuda previa. Forastieri le ofreció a un presunto damnificado un departamento. Al investigar la propiedad, la víctima descubrió que el trader no era el dueño y que el edificio ni siquiera se había construido.

Autos lujosos y real state: quién es el detenido

Antes de mostrarse como trader e influencer financiero, Forastieri construyó su perfil empresarial en el negocio familiar del transporte. Es hijo de Julio José Forastieri, histórico referente del sector y dueño de la línea 57, que une Plaza Italia con Luján.

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Desde joven, se involucró en la empresa Transportes Atlántida, donde comenzó a trabajar mientras estudiaba Economía en la Universidad Católica Argentina. Con el tiempo, asumió un rol clave dentro de la compañía, llegando a desempeñarse como Director Ejecutivo y responsable de la administración de una estructura con más de 800 empleados.

En paralelo, y con el objetivo de diversificar sus negocios, empezó a incursionar en el rubro inmobiliario. En 2013 lanzó, junto a un socio, la empresa Kaizen Construcciones, enfocada en el desarrollo de edificios y complejos residenciales.

Ese crecimiento empresarial fue acompañado por una fuerte construcción de imagen en redes sociales. Forastieri comenzó a posicionarse como un referente del mundo de los negocios, mostrando un estilo de vida asociado al éxito: autos deportivos de colección, viajes y emprendimientos en expansión. Esto fue clave para llevar adelante sus estafas.