Mochilas transparentes: cuál es el precio para adquirir una en medio de las falsas amenazas

En medio de las falsas amenazas en escuelas de Mendoza, algunos padres miran el precio de las mochilas transparentes tras la difusión del protocolo de la DGE.

Las mochilas transparentes aparecieron como una alternativa entre familias atravesadas por el temor y la desinformación.

En los últimos días, Mendoza quedó atravesada por una seguidilla de falsas amenazas en escuelas que encendió la preocupación de muchas familias y obligó a activar medidas de prevención en algunos establecimientos.

Frente a esa situación, la Dirección General de Escuelas difundió un protocolo de actuación pensado para los establecimientos que reciben este tipo de casos. Entre los distintos puntos que contempla el documento, uno de ellos indica que los alumnos asistan únicamente con carpeta y cartuchera, sin mochila, como parte de las medidas previstas.

El mismo texto también indica que las escuelas deben comunicar formalmente cada situación, evitar la reproducción de los mensajes intimidatorios y desalentar la difusión informal para no alimentar la desinformación. Pese a eso, hubo padres que eligieron creer y replicar cadenas de WhatsApp sin chequear la información, una reacción que no hizo más que agrandar el temor y sembrar dudas incluso en escuelas que no habían recibido amenazas directas.

Escuelas privadas afrontan una difícil situación en Mendoza Foto: Santiago Tagua/MDZ El protocolo de la DGE no exige comprarlas, pero el clima de alarma llevó a que algunas familias igual las buscaran. Santiago Tagua/MDZ