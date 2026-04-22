Mochilas transparentes: cuál es el precio para adquirir una en medio de las falsas amenazas
En medio de las falsas amenazas en escuelas de Mendoza, algunos padres miran el precio de las mochilas transparentes tras la difusión del protocolo de la DGE.
En los últimos días, Mendoza quedó atravesada por una seguidilla de falsas amenazas en escuelas que encendió la preocupación de muchas familias y obligó a activar medidas de prevención en algunos establecimientos.
Frente a esa situación, la Dirección General de Escuelas difundió un protocolo de actuación pensado para los establecimientos que reciben este tipo de casos. Entre los distintos puntos que contempla el documento, uno de ellos indica que los alumnos asistan únicamente con carpeta y cartuchera, sin mochila, como parte de las medidas previstas.
El mismo texto también indica que las escuelas deben comunicar formalmente cada situación, evitar la reproducción de los mensajes intimidatorios y desalentar la difusión informal para no alimentar la desinformación. Pese a eso, hubo padres que eligieron creer y replicar cadenas de WhatsApp sin chequear la información, una reacción que no hizo más que agrandar el temor y sembrar dudas incluso en escuelas que no habían recibido amenazas directas.
Cuánto sale creerse una falsa amenaza
En ese clima de desinformación, hubo alumnos de escuelas que no habían sido alcanzadas por amenazas que igual asistieron sin mochila. Otros incluso decidieron comprar mochilas transparentes. Un relevamiento rápido muestra que hoy hay modelos publicados por alrededor de $24.000, otros cercanos a $44.300 y algunos que rozan los $60.000, por lo que el rango más visible se mueve entre valores medios y altos para un gasto escolar no previsto.