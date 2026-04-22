Calendario oficial de clases: qué días no habrá actividad escolar en mayo en Argentina

Con mayo a la vuelta de la esquina, muchas familias empiezan a mirar el calendario escolar para saber cómo quedarán las clases durante el mes. Según el calendario oficial de feriados nacionales, en mayo habrá dos fechas en las que los alumnos no deberán asistir a clases en Argentina : el 1 y el 25.

La primera interrupción de las clases será el viernes 1 de mayo , feriado inamovible por el Día del Trabajador. Como esa fecha cae viernes en 2026, se formará un fin de semana largo de tres días para estudiantes, docentes y muchas familias.

La segunda fecha marcada en el calendario de clases será el lunes 25 de mayo. Al caer al comienzo de la semana, también dará lugar a otro fin de semana largo de tres días, con una nueva pausa en la actividad escolar antes del cierre del mes .

Como ambos días figuran como feriados nacionales, la interrupción no alcanzará solo a las clases. También se verá reflejada en la actividad laboral, ya que se trata de jornadas reconocidas a nivel nacional y, en general, los trabajadores tampoco deben prestar tareas habituales en esas fechas.

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha vinculada a la lucha por los derechos laborales y a la reivindicación histórica de mejores condiciones de trabajo. Por eso, además de suspender las clases, el día tiene un peso simbólico muy fuerte dentro del calendario argentino.

El otro feriado que afectará las clases será el 25 de mayo, jornada en la que se recuerda la Revolución de Mayo y el Primer Gobierno Patrio. Se trata de una de las fechas más importantes de la historia argentina, ya que remite al proceso político que abrió el camino hacia la independencia.