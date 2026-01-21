Maher Carrizo rechazó a River para jugar en un llamativo club europeo que pagará US$ 11.000.000 por su pase
El atacante del Fortín Maher Carrizo no viaja a Córdoba y su futuro estaría en Europa, tras rechazar propuestas millonarias del fútbol argentino.
Maher Carrizo tiene nuevo club, tras descartar una jugosa oferta de River. El joven atacante de Vélez Sarsfield, una de las mayores promesas del fútbol argentino, continuará su carrera en el Midtjylland de Dinamarca, en una operación que ronda los 11 millones de dólares y que no deja de sorprender.
En este contexto, se supo que Carrizo no viaja con el Fortín rumbo a Córdoba, una señal clara de que las negociaciones están muy avanzadas. En Liniers ya trabajan en los últimos detalles de una transferencia que marcará uno de los movimientos más resonantes del actual mercado de pases.
River había ofrecido 6.5 millones netos para Vélez por el 50%. Pero el jugador no aceptó la propuesta, ya que prefirió dar el salto a Europa. Boca, por su parte, también consultó condiciones, aunque sin llegar a formalizar una propuesta. En ambos casos, la respuesta del entorno fue la misma: la prioridad era cruzar el océano.
La postura de Maher Carrizo
Maher Carrizo es una de las joyas del fútbol argentino. Su destacado rendimiento con la camiseta del Fortín durante la última temporada lo posicionó en el radar de River y Boca, que vieron en él una oportunidad de jerarquía y proyección. Sin embargo, el atacante decidió rechazar esas opciones y apostar por una experiencia internacional.
Desde su entorno explican que la intención siempre fue partir en este mercado de pases y comenzar una nueva etapa en Europa. Por eso, ven con muy buenos ojos la propuesta del Midtjylland, club que actualmente disputa la Europa League y suele ser una plataforma de lanzamiento para futbolistas jóvenes hacia ligas más poderosas.
Un destino inesperado y una operación millonaria
Vélez tiene negociaciones avanzadas para vender a Maher Carrizo al Midtjylland de Dinamarca. La oferta es de 11.000.000 de dólares, una cifra superior a la propuesta de River y acorde al potencial que el club danés ve en el atacante argentino.
En Boca también se tiraron el lance para ver si era posible convencer al jugador y a Vélez de llegar a un acuerdo, pero Maher Carrizo se mantuvo firme en su postura, a pesar de que buena parte de su familia es hincha del Xeneize. Así, el delantero se encamina hacia un destino tan insólito como estratégico, con el objetivo de consolidarse en el fútbol europeo y dar el gran salto de su carrera.