Maher Carrizo rechazó a River para jugar en un llamativo club europeo que pagará US$ 11.000.000 por su pase

El atacante del Fortín Maher Carrizo no viaja a Córdoba y su futuro estaría en Europa, tras rechazar propuestas millonarias del fútbol argentino.

El delantero del Fortín priorizó su salida a Europa y dejó de lado las propuestas del fútbol argentino.

Maher Carrizo tiene nuevo club, tras descartar una jugosa oferta de River. El joven atacante de Vélez Sarsfield, una de las mayores promesas del fútbol argentino, continuará su carrera en el Midtjylland de Dinamarca, en una operación que ronda los 11 millones de dólares y que no deja de sorprender.

En este contexto, se supo que Carrizo no viaja con el Fortín rumbo a Córdoba, una señal clara de que las negociaciones están muy avanzadas. En Liniers ya trabajan en los últimos detalles de una transferencia que marcará uno de los movimientos más resonantes del actual mercado de pases.

River había ofrecido 6.5 millones netos para Vélez por el 50%. Pero el jugador no aceptó la propuesta, ya que prefirió dar el salto a Europa. Boca, por su parte, también consultó condiciones, aunque sin llegar a formalizar una propuesta. En ambos casos, la respuesta del entorno fue la misma: la prioridad era cruzar el océano.

La postura de Maher Carrizo Maher Carrizo es una de las joyas del fútbol argentino. Su destacado rendimiento con la camiseta del Fortín durante la última temporada lo posicionó en el radar de River y Boca, que vieron en él una oportunidad de jerarquía y proyección. Sin embargo, el atacante decidió rechazar esas opciones y apostar por una experiencia internacional.

Maher Carrizo, la joya con la que sueña Gallardo en River. Maher Carrizo no viaja con Vélez y su transferencia al Midtjylland de Dinamarca está avanzada. Foto: Getty Images Desde su entorno explican que la intención siempre fue partir en este mercado de pases y comenzar una nueva etapa en Europa. Por eso, ven con muy buenos ojos la propuesta del Midtjylland, club que actualmente disputa la Europa League y suele ser una plataforma de lanzamiento para futbolistas jóvenes hacia ligas más poderosas.