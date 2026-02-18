Qué dijo Gallardo cuando le preguntaron si pensó en renunciar a River si ve que el plantel no le responde

Marcelo Gallardo fue consultado sobre si pensó en dejar su cargo como DT del Millonario y su respuesta fue contundente y al pie de la letra.

River volvió a festejar tras dos caídas al hilo. El equipo comandado por Marcelo Gallardo sufrió más de la cuenta, pero logró vencer a Ciudad Bolivar por 1-0 (gol de penal de Juanfer Quintero) y avanzó a los 16vos de final de la Copa Argentina donde se verá las caras con Aldosivi.

En esta ocasión, el Muñeco decidió que la conferencia de prensa sea larga y así poder explayarse ante las preguntas de los periodistas. En primer lugar le consultaron sobre el partido y su opinión, también le preguntaron sobre la sequía de los delanteros (llevan más de 10 partidos sin convertir), pero la pregunta que más ruido hizo fue la siguiente: "¿Pensaste en irte?".

La contundente respuesta de Marcelo Gallardo cuando le preguntaron si pensó en renunciar Al escuchar esto, Marcelo Gallardo no dudó y respondió de manera contundente: "No, pero no porque sea necio", aseguró y dejó en claro la fortaleza que tiene para continuar en el cargo a pesar del mal 2025 y las turbulentos derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors.

"El ruido genera eso, está alrededor del resultado, sobre todo cuando no son favorables. Si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y yo estoy convencido, como el equipo, de lo que hicimos en la pretemporada y el inicio del año, que fue bueno, más allá de que somos conscientes de que la derrota con Tigre fue dura. Sentimos que tenemos la capacidad y la fortaleza que acompaña a este inicio del año con una muy buena energía, que fue la que tuvimos al principio", continuó el DT de River.