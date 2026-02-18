Qué dijo Gallardo cuando le preguntaron si pensó en renunciar a River si ve que el plantel no le responde
Marcelo Gallardo fue consultado sobre si pensó en dejar su cargo como DT del Millonario y su respuesta fue contundente y al pie de la letra.
River volvió a festejar tras dos caídas al hilo. El equipo comandado por Marcelo Gallardo sufrió más de la cuenta, pero logró vencer a Ciudad Bolivar por 1-0 (gol de penal de Juanfer Quintero) y avanzó a los 16vos de final de la Copa Argentina donde se verá las caras con Aldosivi.
En esta ocasión, el Muñeco decidió que la conferencia de prensa sea larga y así poder explayarse ante las preguntas de los periodistas. En primer lugar le consultaron sobre el partido y su opinión, también le preguntaron sobre la sequía de los delanteros (llevan más de 10 partidos sin convertir), pero la pregunta que más ruido hizo fue la siguiente: "¿Pensaste en irte?".
La contundente respuesta de Marcelo Gallardo cuando le preguntaron si pensó en renunciar
Al escuchar esto, Marcelo Gallardo no dudó y respondió de manera contundente: "No, pero no porque sea necio", aseguró y dejó en claro la fortaleza que tiene para continuar en el cargo a pesar del mal 2025 y las turbulentos derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors.
"El ruido genera eso, está alrededor del resultado, sobre todo cuando no son favorables. Si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y yo estoy convencido, como el equipo, de lo que hicimos en la pretemporada y el inicio del año, que fue bueno, más allá de que somos conscientes de que la derrota con Tigre fue dura. Sentimos que tenemos la capacidad y la fortaleza que acompaña a este inicio del año con una muy buena energía, que fue la que tuvimos al principio", continuó el DT de River.
"Hay argumentos, si no los quieren ver, no los van a ver, se van a quedar con esa derrota dura que tuvimos que digerir. Yo veo fundamentos, hay que sostenerlos y potenciarlos. Mientras yo vea fundamentos, vamos a seguir trabajando", cerró Gallardo y le puso punto y final al tema debate.