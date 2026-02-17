River se salvó del papelón y venció 1-0 a Ciudad de Bolívar con un gol agónico de penal de Quintero

Por los 32avos de la Copa Argentina, River se impuso por la mínima sobre Ciudad de Bolívar con un tanto de Juanfer Quintero desde los doce pasos al minuto 87.

Fue un pobre y trabajado triunfo por 1-0 en un duelo deslucido que parecía encaminarse a los penales. Y hubo en efecto una ejecución desde los doce pasos, pero en tiempo reglamentario, al minuto 87, que Juan Fernando Quintero se encargó de intercambiar por gol y darle la clasificación al Millonario a la próxima instancia.

El gol de penal de Quintero para el triunfo de River El gol de penal de Quintero para el triunfo de River La primera llegada fue para la Banda, a los 6 minutos, con un disparo frontal del volante Tomás Galván, el cual fue a las manos del arquero Agustín Rufinetti. Las Águilas tuvieron su primer acercamiento a los 10', con un contraataque unipersonal por derecha del delantero Guillermo Sánchez, que culminó en un disparo bajo y a las manos del arquero Santiago Beltrán.

A los 19', Juanfer enganchó hacia adentro desde el costado derecho del área y remató al segundo palo, con un disparo que fue prolongado por el defensor Gonzalo Montiel y se fue ancho. River volvió a llegar a los 35', con un mano a mano por derecha del lateral Gonzalo Montiel que fue desviado por Rufinetti. El rebote le quedó al volante Fausto Vera, cuyo remate de primera tenía destino de gol pero fue desviado al córner por un defensor.

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo también la primera jugada clara del complemento a los 48 minutos, con un disparo del lateral Matías Viña que dio en el travesaño. A los 65', un tiro libre cercano al área grande de Quintero fue desviado en la barrera y se fue cerca del palo derecho de Rufinetti. Un minuto después, un córner desde la izquierda llegó al segundo palo para el cabezazo de Viña, que remató bajo pero no pudo con el arquero de Bolívar, que contuvo sobre su poste izquierdo.