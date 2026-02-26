Sorpresa en Boca: la delantera que tiene en mente Claudio Úbeda para el choque ante Gimnasia de Mendoza

De cara al partido de este sábado frente al Lobo mendocino, el Sifón sorprendería en el once de Boca con una delantera imprevista.

El DT de Boca, Claudio Úbeda, tiene en mente una delantera inédita para el choque frente a Gimnasia de Mendoza.

Luego del triunfo por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, Boca Juniors cambia rápidamente el foco y regresa a una Bombonera exigente, marcada por la necesidad de resultados, para recibir a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura.

Para este compromiso, Claudio Úbeda analiza apostar por un frente de ataque inédito hasta hace pocas semanas, con Lucas Janson, Edinson Cavani y Adam Bareiro desde el arranque, una fórmula que surge tanto por rendimientos recientes como por las bajas que afectaron al plantel en las últimas jornadas.

La inédita delantera en la que piensa Claudio Úbeda para Boca-Gimnasia de Mendoza Bareiro, cuya llegada había generado cierto escepticismo entre los hinchas, despejó dudas rápidamente con el doblete convertido en su debut oficial, actuación que lo posiciona con serias chances de quedarse con el puesto por encima de Miguel Merentiel, ya recuperado de su lesión. Con esos tantos, el delantero paraguayo se sumó a un grupo selecto de futbolistas que marcaron dos goles en su estreno con la camiseta azul y oro, integrado por figuras históricas como Diego Armando Maradona, Miguel Brindisi y Alberto Acosta.

Adam Bareiro Boca 16x9 Tras su doblete ante Gimnasia de Chivilcoy, Bareiro volvería a ser titular en Boca. @BocaJrsOficial Otro de los que ganaría terreno es Janson, revitalizado tras su actuación en Salta, donde mostró una de sus versiones más convincentes desde su llegada al club y aportó una asistencia clave. Ante la seguidilla de lesiones, que había abierto espacio para juveniles como Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, el ex Vélez habría convencido al cuerpo técnico para meterse nuevamente en la consideración principal.

El tercer integrante del tridente sería Cavani, quien volvería a estar disponible luego de quedarse fuera del último viaje para completar su puesta a punto física. El delantero uruguayo intentará reencontrarse con su mejor nivel y revertir la imagen que dejó ante Racing, partido en el que fue despedido entre silbidos por parte del público xeneize.