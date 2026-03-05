Tras estar colgado un año e irse de Boca, Cristian Lema anunció su retiro del fútbol: los detalles

El defensor Cristian Lema decidió retirarse del fútbol profesional luego de haber pasado más de un año sin jugar en Boca . Con 35 años, el zaguero tomó la determinación antes de diciembre de 2025, cuando finalizó su vínculo contractual con el club de la Ribera.

El defensor nacido en Puerto Madryn inició su carrera en 2007 y pasó por Guillermo Brown, Newell’s, Tigre, Quilmes, Belgrano, Benfica, Peñarol, Damac, Lanús y Boca , club en el que disputó su última etapa. En su recorrido consiguió un título en Portugal y otro en Uruguay.

Según confirmaron desde su entorno, el futbolista se encontraba en buenas condiciones físicas e incluso había recibido ofertas durante el último mercado de pases. Sin embargo, eligió dejar la actividad profesional para dedicarse a su familia y a sus proyectos personales.

Lema llegó al Xeneize a comienzos de 2024 como el primer refuerzo del ciclo de Diego Martínez. En ese momento, el club pagó alrededor de 500 mil dólares por su ficha tras su paso por Lanús. Durante el inicio de esa temporada fue titular con continuidad y disputó 23 de los primeros 28 partidos.

Su situación cambió luego de la semifinal de la Copa de la Liga frente a Estudiantes, cuando cometió un penal y fue expulsado en la eliminación del equipo. Su último partido oficial fue el empate 1-1 ante Deportivo Riestra en la Bombonera, en octubre de 2024. Ese día sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que lo dejó varios meses fuera de las canchas.

De recuperarse de una lesión, a ser marginado y estar más de un año sin jugar

Tras pasar por el quirófano, Lema se perdió la pretemporada 2025. Durante la rehabilitación se infiltró para aliviar una molestia en una articulación, pero la lesión se agravó y debió frenar 20 días sin actividad. Volvió a entrenarse y Fernando Gago lo consideró recién a mediados de abril: estuvo en el banco ante Estudiantes y también en el Superclásico que Boca perdió en el Monumental. Luego siguió como suplente en los primeros partidos del interinato de Mariano Herrón y, tras la llegada de Miguel Ángel Russo, pidió no viajar al Mundial de Clubes y buscar una salida en el mercado de junio.

Después de la eliminación en ese torneo, el defensor fue marginado del plantel junto a Marcos Rojo y Marcelo Saracchi. Intentó rescindir de común acuerdo, pero desde su entorno señalaron que Boca recién se comunicó cerca del cierre del mercado y ya no tenía opciones para firmar con otro club. Con el tiempo pasó a entrenarse solo o con juveniles y la situación no cambió ni con la llegada de Claudio Úbeda como entrenador. Con contrato hasta diciembre de 2025, decidió cumplir su vínculo y, pese a sondeos de equipos de Argentina y del exterior, terminó inclinándose por retirarse del fútbol profesional.