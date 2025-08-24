Sin Messi y plagado de suplentes, el Inter Miami igualó 1-1 como visitante con DC United

Inter Miami sacó este sábado un empate 1-1 de los pagos del DC United con un once nutrido por suplentes y sin ninguna de sus estrellas, que han sido reservadas para el partido de las semifinales de la Leagues Cup , que se jugará este miércoles contra el Orlando City, su clásico rival.

Con Lionel Messi y Jordi Alba fuera de la convocatoria y Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul en el banco de suplentes, el entrenador Javier Mascherano optó por una formación titular de circunstancias para enfrentar al Negrirrojo, uno de los peores equipos de la MLS . El cuadro capitalino no gana un partido desde el 31 de mayo (1-2 en Cincinnati) y hasta este sábado acumulaba 8 derrotas y 2 empates en sus últimos 10 encuentros.

Las Garzas jugaron una primera parte con falta de ritmo, pases imprecisos y poca creatividad. Fue el local el que generó todo el peligro, con su extremo Hosei Kijima como principal arma ofensiva, aunque impreciso de cara a puerta.

GOOOOL de @dcunited en casa ante @InterMiamiCF . Hopkins recibe una jugada área y anota para abrir el marcador a los 13 minutos del partido. #MLSSeasonPass : https://t.co/gt04ymnvRj pic.twitter.com/7j249MMJz1

El DC United se adelantó en el minuto 13 en una jugada de córner, despejada por la defensa del Inter y que el finlandés Matti Peltola volvió a colgar al área con un globo que cayó a los pies de Jackson Hopkins para superar a Rocco Ríos.

Tras el descanso, el elenco rosa saltó al campo con otra actitud y creó peligro al arranque del segundo tiempo. Aprovechando el buen momento de juego, Mascherano dio entrada a Busquets y a De Paul en el minuto 55. En el 63 entró Suárez.

El empate llegó poco después del ingreso del Pistolero, con un disparo de primera de Baltasar Rodríguez -también ingresado en la segunda mitad- desde fuera del área que se envenenó y se coló por el ángulo del arco capitalino.

El golazo de Baltazar Rodríguez para el empate de Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1959421870241186298&partner=&hide_thread=false Baltasar Rodríguez lanza un riflazo... GOOOOL de @InterMiamiCF.



El argentino anota un golazo con fuerza y a un ángulo imposible de atajar para el empate en DC. pic.twitter.com/fAWYpnI4Gs — MLS Español (@MLSes) August 24, 2025

Cuando más dominio estaba ejerciendo el Inter Miami, los locales tuvieron una oportunidad de oro para hacer el segundo, pero el disparo de Jacob Murrell, que se fue quedando sin ángulo, se estrelló en el poste de Ríos.

Minutos después, Murrell sí que logró mandar el balón al fondo de la red, pero el árbitro anuló el tanto por una falta previa, cuando los jugadores del DC United ya celebraban y los fuegos artificiales se habían encendido.

Con el empate, el Inter Miami queda quinto en la clasificación del Este con 46 puntos, a ocho del líder, el Philadelphia, que recuperó el liderato este sábado.

Fuente: EFE

Datos del partido