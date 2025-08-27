Gimnasia, a lo Tomba: cuándo juega el Lobo por la fecha 31 de la Primera Nacional

Este miércoles se conoció la programación de la fecha 31 de la Primera Nacional. El particular día y horario en el que Gimnasia visitará a Agropecuario.

Mientras se preparaba para jugar su partido pendiente ante Deportivo Morón, este miércoles, de visitante, Gimnasia y Esgrima conoció el día y la hora del compromiso frente a Agropecuario de Carlos Casares, por la fecha 31 de la Primera Nacional.

Y por supuesto, llamó la atención. Es que el Consejo Federal del fútbol argentino definió que el Lobo visite al conjunto bonaerense el día lunes 15 de septiembre a las 14 horas. Muy raro.

gimnasia

El Lobo afrontará ese encuentro tras ponerse al día frente a Morón, este mismo miércoles por la noche, en el juego pendiente de la fecha 20. Luego jugará por la fecha 29 ante Nueva Chicago, también un lunes, el 1 de septiembre. Posteriormente enfrentará a Gimnasia de Jujuy, de local, por la fecha 30, el domingo 7 de septiembre a las 16 y luego el choque con el Sojero.

Maipú, el domingo En esa misma fecha, la 31, el Deportivo Maipú será local de All Boys y lo hará el domingo 14 a las 16 horas. Antes deberá enfrentar este domingo 31 de agosto a Deportivo Madryn, de local. Y luego a Alvarado de Mar del Plata el lunes 8 de septiembre, a las 15.