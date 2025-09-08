Con dos insólitos goles, Racing venció al Real Madrid y jugará la final del Mundial de Clubes Sub 18

El equipo juvenil de la Academia continúa escribiendo páginas doradas en el Mundial de Clubes Sub 18 que se disputa en España. Por la semifinal del torneo internacional, Racing derrotó 2-1 al Real Madrid y selló su pasaje a la gran final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Barcelona y Palmeiras.

El primer golpe llegó tras un error en la salida del fondo merengue: Bautista Pérez remató desde 30 metros y, con una mala respuesta del arquero, abrió el marcador. La ventaja inicial inclinó el terreno a favor del equipo argentino, que supo administrar el balón y la intensidad durante el primer tiempo.

¡¡BLOOPER TOTAL DE PONCE Y GOL DE BAUTISTA PÉREZ PARA EL 1-0 DE RACING ANTE REAL MADRID EN LA SEMIFINAL DEL MUNDIAL DE CLUBES JUVENIL!! #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3JhY42eAdk

En el complemento, Aquiles Mansilla aprovechó otra descoordinación defensiva entre un zaguero y el arquero y marcó el 2-0, dejando al Real Madrid contra las cuerdas. Sobre el final, Alejandro Mora descontó para el conjunto español, pero ya no había tiempo suficiente para la reacción. Racing celebró un triunfo histórico que lo deposita en la final del certamen intercontinental.

El conjunto argentino ya había demostrado su jerarquía a lo largo del torneo, y esta victoria ante uno de los máximos favoritos consolida su candidatura al título. La final será este miércoles a las 17 horas (hora argentina) y Racing buscará levantar la copa frente al vencedor del cruce entre Barcelona y Palmeiras.

Vale recordar que el Real Madrid había eliminado a River en cuartos de final, en un partido que dejó polémicas y expulsiones. Por eso, el triunfo de Racing no solo tiene valor deportivo, sino también simbólico, al dejar en el camino a un equipo que había superado a otro gigante sudamericano.