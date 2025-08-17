Las mejores fotos y todo el color de la fiesta entre Independiente Rivadavia y Boca en Mendoza

El estadio Malvinas Argentinas vivió una fiesta única con hinchas de ambos equipos que le pusieron color a la 5ª fecha del torneo Clausura.

El choque entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors no solo se jugó en la cancha: también se vivió en las tribunas, donde miles de hinchas tiñeron de azul, oro y rojo el estadio Malvinas Argentinas.

Desde temprano, los alrededores del Parque General San Martín se llenaron de banderas, bombos y camisetas. Leprosos y xeneizes se hicieron sentir con cantos y cánticos cruzados que anticipaban un ambiente caliente y pasional.

Dentro del estadio, la fiesta fue completa. Los hinchas de Independiente Rivadavia desplegaron su tradicional aliento desde la popular, mientras que la multitud boquense dijo presente en gran número para acompañar al equipo de Russo.

La previa, los cánticos, los recibimientos y la pasión de dos hinchadas históricas convirtieron el partido en un espectáculo inolvidable. Mendoza fue testigo de una verdadera fiesta de fútbol argentino.