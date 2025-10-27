Boca visita a Barracas en busca de un segundo puesto clave en la tabla anual: formaciones, hora y TV

El Boca de Claudio Úbeda visita al Guapo de Rubén Darío Insua en busca de llevarse los tres puntos que lo ubiquen dentro de los puestos de Copa Libertadores.

Boca visita a Barracas en busca de un segundo puesto clave en la tabla anual

Boca Juniors enfrentará a Barracas Central en el postergado partido de la duodécima fecha del torneo Clausura, por el fallecimiento del exentrenador Miguel Ángel Russo, en busca de un lugar en los puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

El duelo se llevará a cabo este lunes a las 16:00 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con el equipo de Ruben Darío Insua como local, con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina y Silvio Trucco como el encargado del VAR. El partido será transmitido por ESPN Premium.

Boca necesita sumar de a tres para meterse en puestos de Libertadores Boca llega al partido tras perder 2-1 con Belgrano, resultado que complicó su clasificación a la Copa Libertadores, por lo que se volvió un objetivo crucial para el elenco xeneize.

Con 50 puntos, el equipo ocupa el quinto lugar en la tabla anual, detrás de Rosario Central, River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra y una victoria lo devolvería al segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

aguirre boca Boca necesita sumar de a tres en su visita a Barracas. Instagram @brianaguirre.11 A su vez, en el torneo Clausura, se ubica décimo en la Zona A, aunque un triunfo lo podría colocar tercero y un empate quinto. Claudio Úbeda no contará con Rodrigo Battaglia por un desgarro y su lugar sería ocupado por Milton Delgado. Por su parte, el chileno Williams Alarcón ingresaría por Brian Aguirre en el mediocampo derecho, mientras que el uruguayo Edinson Cavani sigue lesionado y quedó fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo.