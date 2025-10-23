¡Insólito! A pesar de haber sido destituido, Lucas Pusineri seguirá siendo el DT de Atlético Tucumán

El pasado miércoles se confirmó la salida de Lucas Pusineri como DT del Decano, pero horas después volvió a asumir en el cargo. Algo nunca antes visto.

¡Insólito! Luego de ser destituido de su cargo, Lucas Pusineri seguirá siendo el DT de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán vive una semana cargada de tensión institucional, ya que durante la mañana del miércoles comenzaron a circular versiones que aseguraban la salida de Lucas Pusineri como entrenador, en medio de la crisis que atraviesa el equipo. Sin embargo, con el correr de las horas, la dirigencia del “Decano” se comunicó con el entrenador y lo ratificó en su cargo, descartando cualquier ruptura.

Pese a la dura derrota ante San Lorenzo, los dirigentes consideraron que el técnico sigue cumpliendo los objetivos planteados: mantener la categoría y alcanzar los playoffs del Clausura. Por eso, los entrenamientos continuarán según lo planificado, con la mirada puesta en el duelo ante Independiente, previsto para el primer fin de semana de noviembre.

Pusineri ganó en su debut como DT. Pusineri seguirá siendo el DT de Atlético Tucumán Pero la calma está lejos de regresar, ya que el plantel profesional emitió un durísimo comunicado en el que expuso las internas con la comisión directiva y las malas condiciones que, según ellos, se viven puertas adentro del club.

El comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia “Nos duele tener que llegar a este punto, pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor”, señalaron los jugadores, que aclararon que el conflicto “no es por dinero”, sino por cuestiones de trato, acompañamiento y respeto.

También denunciaron la falta de diálogo y aseguraron que su decisión de no concentrar antes del partido con San Lorenzo fue “una última instancia” para hacerse oír.