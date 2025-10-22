Echaron a otro DT de Primera y ya son 9 en el torneo Clausura ¡y 27 en el año!

La Liga Profesional de Fútbol sigue siendo un desafío imposible para los entrenadores y a 3 fechas de que finalice el torneo Clausura continúan rodando cabezas.

A pesar de que la Liga Profesional de Fútbol cuenta con 30 equipos, que le da demasiadas oportunidades a todos para pelear por cosas importantes y hay poco peligro de descenso, ya que solo 2 pierden la categoría, eso no evita que el fútbol argentino de Primera División continúe siendo una auténtica carnicería para los directores técnicos.

Solo en el Apertura, 18 entrenadores fueron despedidos o renunciaron. En el torneo Clausura, las desvinculaciones fueron menos copiosas, pero en las últimas semanas la cosa se incrementó. En esta fecha 13, a falta de tres para que finalice la temporada, se habían ido el Ogro Fabbiani de Newell's y Walter Ribonetto de Godoy cruz. Y este miércoles, se sumó uno más.

Lucas Pusineri ya no es más DT de Atlético Tucumán Lucas Pusineri Lucas Pusineri fue despedido tras la derrota ante San Lorenzo. Fotobaires Se trata de Lucas Pusineri, que fue echado de Atlético Tucumán luego de la derrota del lunes ante San Lorenzo. De este modo, finalizó su segundo ciclo (ya lo había dirigido entre 2022 y 2023). Fueron un total de 28 partidos entre la liga y Copa Argentina, con 10 victorias, 4 empates y 14 caídas. Sumando sus dos etapas, Contabiliza 85 encuentros, de los que ganó 29, igualó 26 y perdió 30.

De este modo, se convirtió en el noveno DT que deja su cargo en el Clausura y el 27° en todo el 2025 de la Liga Profesional. En su caso particular, su partida se da en medio de un contexto bastante convulsionado dentro del Decano, en el que el plantel está peleado con la dirigencia por retrasos en el pago de premios y, en el medio, una hinchada que ya perdió completamente la paciencia.

Los 27 técnicos que fueron destituidos de su cargo en lo que va del año 18 en el torneo Apertura: