FIFA Heroes: presentan un juego gratis de fútbol que pondrá a Maradona, Thor y Zeus en la misma cancha

La Copa Mundial 2026 ya empieza a mover fichas también en la industria del gaming, y uno de los proyectos más llamativos en aparecer es FIFA Heroes , un nuevo juego gratis que apuesta por romper con la lógica de los simuladores tradicionales. Desarrollado por Enver Studio y Solace, el juego busca una identidad propia con una fórmula mucho más arcade, rápida y espectacular, donde la pelota se mezcla con superpoderes, leyendas del fútbol y figuras mitológicas de distintas culturas.

La propuesta ya dejó ver sus primeras imágenes en un trailer que confirma un enfoque tan inesperado como ambicioso. En vez de seguir el camino de la simulación realista, este título de la FIFA quiere recuperar la esencia más descontracturada y frenética de los viejos arcades futboleros. La idea es clara: ofrecer partidos dinámicos, accesibles y entretenidos, pensados tanto para fanáticos del deporte como para nuevos jugadores que buscan una experiencia más liviana y llamativa.

Uno de los grandes ganchos del juego estará en su plantel de personajes. El avance oficial confirmó que Diego Maradona será una de las grandes figuras jugables, acompañado por futbolistas reconocidos como Jack Grealish y Harry Kane. Pero el verdadero giro aparece cuando a esa alineación se suman personajes como Thor, Zeus y Sun Wukong, que también compartirán la cancha con los cracks del fútbol.

Ese cruce entre deporte y fantasía será una de las claves de FIFA Heroes . La jugabilidad incluirá habilidades especiales que alterarán el ritmo normal de los partidos, con recursos como teletransportación, tiros especiales y otros poderes para sacar ventaja. Todo se desarrollará en un estadio ficticio ubicado en barrios de Brasil, un escenario que busca rendir homenaje a uno de los países con mayor tradición futbolera del mundo.

A esa mezcla se agregan además Zayu, Maple y Clutch, las mascotas oficiales de México, Canadá y Estados Unidos para el Mundial 2026 , que aparecerán como invitados especiales. El resultado, al menos en su primer vistazo, es una experiencia que parece apuntar más a la diversión inmediata que al realismo, con una estética pensada para captar la atención desde el primer minuto.

Embed - FIFA Heroes Reveal Trailer

Cuándo sale FIFA Heroes y en qué plataformas se podrá jugar

La llegada del juego está más cerca de lo que parece. FIFA Heroes debutará el 28 de abril en PC, iOS y Android, por lo que su estreno inicial estará concentrado en computadoras y dispositivos móviles. Además, el título vendrá preinstalado en algunos smartphones de Motorola, compañía que aparece como socio de Solace en este lanzamiento.

Por ahora, el estudio también trabaja en versiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, aunque esos ports de consola todavía no tienen fecha confirmada. De todos modos, la intención es que el juego esté disponible antes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en un contexto donde FIFA busca ampliar su presencia en el mundo de los videojuegos con distintas propuestas.

FIFA prepara otro título más para los fanáticos del fútbol

FIFA Heroes no llegará solo. La entidad también prepara otro videojuego junto a Netflix y Delphi Interactive, esta vez con un enfoque más cercano al simulador. Ese título estará disponible sin costo extra para quienes tengan suscripción al servicio de streaming y promete una experiencia accesible, fácil de aprender y con modo online.

En ese escenario, el juego de FIFA aparece como la alternativa más disruptiva: un juego gratuito, arcade y cargado de guiños fantásticos que se anima a juntar a Maradona con dioses mitológicos en un mismo partido. Una combinación extraña, sí, pero también lo suficientemente original como para despertar curiosidad de cara a la Copa Mundial 2026.