Milei comenzó el 2026 a puro tweet: le respondió a una usuaria que lo descalificó y confirmó sus primeros dos viajes en el país

El presidente Javier Milei le dedicó varias horas a las redes sociales en el primer día del 2026. Desde la residencia de Olivos, estuvo atento a los posteos de sus seguidores e incluso se tomó el tiempo de responder algunos comentarios.

Sin embargo, el dato más saliente de sus intervenciones fue cuando contestó una pregunta sobre cómo encarará sus viajes durante el año.

“Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, le preguntó uno de sus simpatizantes, a lo el mandatario escribió: “1) Córdoba 2) PBA”.

Hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre cuándo se concretarán estos viajes y qué formato tendrán. Durante diciembre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , encabezaron “el tour de la gratitud”, visitando distintos distritos donde La Libertad Avanza consiguió buenas performances electorales. Hicieron actos y recorridas muy parecidas a las que lideró el jefe de Estado durante la campaña legislativa.

Sin embargo, en una de las últimas asistió el líder libertario y fue justamente en Córdoba. “Hoy estamos de nuevo aquí para darle las gracias en el tour de la gratitud. Quiero que sepan que en estos dos primeros años somos el primer Gobierno de la historia que ha cumplido con todas sus promesas de campaña”, destacó a mediados del mes pasado.

Distinto es el caso de la Provincia de Buenos Aires. Milei evitó referirse si hacía alusión al Conurbano o al interior bonaerense. En el inicio de su gestión concurrió a Mar del Plata, donde se mostró con su expareja Fátima Flórez, y luego estuvo de campaña en dos ocasiones durante el 2025. Su hermana llevó adelante allí un acto partidario a fines de noviembre, con motivo de rearmar la agenda libertaria en 2026.

No está claro si estos viajes ocurrirán en las primeras semanas de enero o las postergará a febrero ya que viajará en la segunda quincena de este mes a Suiza, con motivo de su participación en el Foro Mundial de Davos, previsto a realizarse entre el 18 y el 23 de enero.

A Javier Milei lo cuestionaron en X y el presidente le contestó

El tenso cruce de Milei en X El tenso cruce de Milei en X

Entre distintos posteos con autoelogios políticos, el jefe de Estado decidió un momento dejar de hablar de su gestión y escribió sobre sus gustos musicales. Respondió una publicación sobre un tema de The Rolling Stones. “Perdón por el desvío... Acabo de ver en X esta tremenda versión de "Brown Sugar", canción a partir de la cual me hice Stone. No la había visto nunca y me pareció que valía la pena compartir este video de la banda de rock 'n' roll más grande del mundo (así se presentaban). Fin”.

Sobre ese comentario, apareció una usuaria que le criticó su tiempo en redes y lo descalificó: “No te tomas “vacaciones” legales pero te la pasas todo el día pelotudeando así que es lo mismo”.

“Bajamos por 10x la inflación. Equilibrio fiscal después de 123 años. Sacamos 14M de la pobreza. Bajamos la deuda en USD 50.000M. 13.500 reformas estructurales. Eliminamos los piquetes. Sacate la venda de los ojos... Abrazo!”, fue la replica de Milei.