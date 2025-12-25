Javier Milei confirmó que volverá al Foro de Davos y prepara un nuevo discurso contra la "agenda woke"

Milei confirmó que asistirá al Foro de Davos, donde volverá a cuestionar la agenda woke en un discurso que ya generó protestas durante el 2025.

Desde la residencia de Olivos, donde pasó la Navidad acompañado por sus perros y tras compartir la jornada con su hermana Karina, el presidente Javier Milei confirmó que volverá a participar del Foro Económico Mundial, que se celebrará en enero en Davos. El mandatario ratificó así su presencia en uno de los principales foros globales, que lo tendrá nuevamente como expositor por tercer año consecutivo.

“Fenómeno barrial”, escribió Milei en su cuenta de X al compartir una publicación oficial del Foro que anunciaba su participación. Será su tercera visita a la ciudad suiza: la primera ocurrió en enero de 2024, apenas semanas después de asumir la Presidencia, y la segunda tuvo lugar en enero de este año, cuando volvió a utilizar el escenario internacional para amplificar su discurso ideológico.

Javier Milei volverá a apuntar contra la "agenda woke" Fiel a la línea que marcó en sus intervenciones anteriores, el jefe de Estado volverá a apuntar contra lo que denomina “la agenda woke” y a defender con énfasis lo que define como “las ideas de la libertad”. El Foro Económico Mundial se desarrollará entre el lunes 18 y el jueves 23 de enero y, como en ocasiones previas, Milei viajaría acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La edición 2026 del encuentro tendrá como lema “Un espíritu de diálogo” y reunirá a líderes políticos, empresarios, referentes de la sociedad civil y académicos de todo el mundo. Según la organización, el programa estará estructurado en torno a cinco desafíos globales, con foco en la cooperación público-privada y la participación de múltiples actores para abordar problemas estructurales y definir prioridades de largo plazo.

La última exposición en el Foro de Davos Davos se consolidó como una plataforma clave para que Milei proyecte su mensaje en el escenario internacional. En su última exposición, el 23 de enero pasado, el Presidente sostuvo que “desde estos foros se promueve la agenda LGBT” y cuestionó duramente las políticas de diversidad. “Queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”, afirmó, y añadió: “Nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”.