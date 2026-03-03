El Servicio Meteorológico Nacional adelantó cómo va a ser el otoño en Argentina

El otoño está a la vuelta de la esquina y el Servicio Meteorológico Nacional ya trazó un panorama para los próximos tres meses. De cara al trimestre marzo-abril-mayo, el organismo anticipa una estación con tintes "veraniegos".

Respecto de las temperaturas, la señal predominante es hacia valores medios por encima de lo habitual en buena parte del país. En paralelo, el panorama de precipitaciones presenta un patrón más fragmentado: habrá áreas donde se inclinan hacia valores normales, otras con probabilidad de superar el promedio y algunas con chances de quedar por debajo.

El pronóstico surge del análisis combinado de modelos climáticos globales y herramientas estadísticas desarrolladas a nivel nacional. Los especialistas también consideran la evolución de factores oceánicos y atmosféricos de gran escala, como el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur. El resultado es una proyección probabilística sobre el promedio del trimestre completo, no una anticipación de lo que ocurrirá en días específicos.

Desde el organismo recuerdan que este tipo de informe no determina fechas ni episodios concretos. Un trimestre con tendencia “normal” puede incluir olas de calor, irrupciones de aire frío o eventos de lluvia intensa. Además, cuando no se detectan forzantes climáticos claros, las tres categorías posibles —inferior, normal o superior— quedan estadísticamente equilibradas, con una probabilidad cercana al 33% para cada una .

El panorama de precipitaciones muestra contrastes. En el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral y sectores del norte como el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, la categoría con mayor peso es la de lluvias dentro de los parámetros habituales del trimestre.

Distinta es la señal en el Noroeste argentino y en el sur patagónico, donde aumenta la probabilidad de acumulados por encima del promedio estacional.

En Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, en cambio, la tendencia se ubica entre normal e inferior a la normal.

Las zonas que aparecen en blanco en los mapas oficiales indican que no hay una categoría predominante. En esos casos, el organismo sugiere tomar como referencia la climatología histórica del período para interpretar el posible comportamiento del trimestre.

image Pronóstico trimestral de precipitaciones para marzo, abril y mayo de 2026 según el Servicio Meteorológico Nacional, con diferencias marcadas entre regiones del país. Servicio Meteorológico Nacional

Temperaturas superiores

En el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa, el pronóstico inclina la balanza hacia valores medios superiores a los habituales.

En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, la probabilidad se reparte entre registros normales o superiores a la normal, lo que deja abierta la puerta a un trimestre más cálido que el promedio.

Según los criterios técnicos del SMN, ubicarse en la categoría superior implica, en términos generales, valores cercanos a 0,5 °C por encima del promedio histórico, aunque esa diferencia puede variar según la región analizada.

En definitiva, el otoño se perfila con una tendencia más cálida en gran parte del país y con un reparto desigual de las lluvias, según la región. Sin embargo, el propio Servicio Meteorológico Nacional remarca que se trata de probabilidades sobre el promedio del trimestre y no de un calendario cerrado de eventos.

Eso significa que, más allá de la señal general, podrán darse irrupciones de aire frío, jornadas inusualmente calurosas o episodios de lluvia intensa que rompan momentáneamente la tendencia prevista. El comportamiento final del otoño dependerá de cómo evolucionen las condiciones atmosféricas en las próximas semanas.

image Mapa de temperaturas medias para el otoño 2026 difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa mayor probabilidad de valores superiores a la normal en amplias zonas de Argentina. Servicio Meteorológico Nacional

El organismo remarcó que las oscilaciones subestacionales y los fenómenos de escala sinóptica seguirán influyendo durante el otoño, por lo que no se descartan irrupciones de aire frío o episodios de calor que se aparten momentáneamente de la tendencia general prevista para el trimestre.

Cuándo comienza el otoño en Argentina

En Argentina, el otoño comenzará oficialmente el 20 de marzo de 2026 con el equinoccio, momento en el que el día y la noche tienen una duración similar. A partir de esa fecha, las jornadas empezarán a acortarse progresivamente y las temperaturas tenderán a descender de manera gradual.