Así le fue a 'Papás por siempre' en la pelea por el rating

Las Estrellas sigue renovando su programación para ganar la pelea por el rating. Aquí te contamos qué ocurrió con esta telenovela.

Las Estrellas transmite Papás por siempre en su afán de liderar la dura contienda por el rating. Es una secuela de Papás por conveniencia, la exitosa telenovela mexicana de comedia dramática familiar producida por Rosy Ocampo para TelevisaUnivision en 2024.

El elenco vuelve a reunir a Ariadne Díaz y José Ron como protagonistas, acompañados por Miguel Martínez, Daniela Luján, Martín Ricca, María Chacón, María Perroni Garza, Erika Buenfil, Altair Jarabo, José Elías Moreno, Juan Diego Covarrubias, Tania Lizardo y Michelle González, entre otros.

51360272_414143999416380_5841358402240224683_n RATING. Las Estrellas emite Papás por siempre. Narra la historia del matrimonio de Tino y Aidé ubicada cinco años después de haberse casado. La dirección es de Benjamín Cann y Fernando Nesme. La fotografía está a cargo de Manuel Barajas y Alfonso Mendoza. La producción es, nuevamente, de Ocampo.

Visibiliza temas como el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, la violencia de género y la masculinidad transformada. Así, Papás por Siempre se suma a una campaña social diseñada junto a Population Media Center (PMC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que busca hablar de temas sensibles.