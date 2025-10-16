Rating: cuánto midió el estreno de La Granja VIP

Azteca UNO sumó un nuevo programa a su grilla. Descubre en esta nota cómo le fue en la pelea por el rating.

Azteca UNO sigue buscando liderar el rating. Es por eso que el pasado 12 de octubre sumó a su grilla a La Granja VIP, un reality show mexicano basado en el formato internacional The Farm. En este programa, celebridades viven y trabajan en una granja sin comodidades modernas. El objetivo es adaptarse al entorno rural y cumplir con tareas diarias.

Los participantes son 16 famosos que deben realizar labores como cuidar animales, sembrar, ordeñar y limpiar. Cada semana, se elige un capataz con ciertos privilegios. También se enfrentan a nominaciones y duelos para evitar la eliminación. El público tiene un papel clave votando por quién se queda o se va.

La convivencia es un reto constante. Los famosos deben aprender a trabajar juntos y resolver conflictos. Las dinámicas ponen a prueba tanto su fuerza como su estrategia. La vida sencilla, sin tecnología, hace todo más complicado.

El programa se transmite por la señal mexicana en televisión abierta y, además, tiene transmisión en vivo las 24 horas a través de Disney+. Allí se puede ver todo lo que pasa dentro de la granja en tiempo real. También hay contenido adicional en redes sociales.