Las Estrellas sigue liderando el rating gracias a esta producción
Las Estrellas confía en La Rosa de Guadalupe para ganar la pelea por el rating. ¡Entérate cómo fueron los números!
La pelea por el rating no es ninguna novedad y todos los canales quieren liderar la contienda. Así es como Las Estrellas apuesta a La Rosa de Guadalupe, una serie mexicana producida por Televisa desde 2008.
La tira fue creada por Carlos Mercado Orduña y presenta historias que abordan temas sociales, familiares, morales y religiosos, muchas veces inspirados en situaciones reales. Cada capítulo gira en torno a un personaje o familia en crisis, que tras enfrentar dificultades encuentra una solución o redención gracias a la fe y la intervención simbólica de la Virgen de Guadalupe.
Uno de los elementos más distintivos del programa es la aparición de una rosa blanca, que simboliza la presencia de la Virgen cuando alguien le pide ayuda con verdadera fe. Si bien muchos de los episodios terminan con un mensaje positivo, no todos los finales son felices. Hay varios que invitan a la reflexión o dejan una lección sobre las consecuencias de las malas decisiones.
¿Qué ocurrió con la pelea por el rating?
Las Estrellas sigue liderando la batalla por el rating con esta producción. El martes 7 de octubre, según HR Media, La Rosa de Guadalupe llegó a 1,54 millones de televidentes.