El desopilante blooper de una periodista en TN que obligó a ir al corte: "Yo me la comí..."

La mañana informativa en la pantalla de TN (Todo Noticias) se volvió uno de los momentos televisivos más virales del día. Durante la emisión del noticiero de 10 a 13 horas, la periodista Lorena Maciel protagonizó un fallido que descolocó a sus compañeros y obligó a la producción a tomar una decisión drástica para salvar el aire.

El divertido momento ocurrió durante la mañana de este miércoles 13 de mayo. El equipo periodístico se encontraba realizando un móvil en vivo con el juez de Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli. La temática de la nota era seria y técnica: el magistrado estaba detallando los inconvenientes legales y operativos que sufrió luego de que Google le bloqueara sus cuentas laborales.

Embed - El desopilante blooper de la periodista Lorena Maciel en TN que obligó a ir al corte: "Yo me la comí doblada"

Todo transcurría bajo el rigor periodístico habitual del canal. Sin embargo, al momento de despedir al entrevistado e intentar empatizar con la frustración que generan estos problemas tecnológicos en el ciudadano común, la conductora soltó una frase popular que, en la jerga argentina, esconde una fortísima connotación de doble sentido.

"En este momento lo deben estar viendo a usted y deben estar diciendo 'a mí me pasó lo mismo y me la comí doblada'" , sentenció Maciel con absoluta naturalidad y un tono de total seriedad, sin percatarse del blooper que acababa de cometer en pleno vivo.

"No puedo más"

TN Los periodistas no pudieron contener la risa. Captura / TN

Como era de esperarse, la frase no pasó desapercibida en el estudio. El contraste entre la seriedad judicial de la nota y el remate "callejero" de la periodista hizo estallar al equipo. A los pocos segundos de haber pronunciado la frase, comenzaron a filtrarse las risas ahogadas de los panelistas y el personal detrás de cámara.

Guillermo Lobo, su compañero en la conducción, intentó hacer valer sus años de oficio haciendo malabares para continuar con el programa y mantener la compostura. Pero el esfuerzo fue en vano. La estocada final llegó cuando un micrófono abierto delató a alguien del equipo que, quebrado por las carcajadas, lanzó un inconfundible: "No puedo más".

Ante la tentación generalizada en el piso y la imposibilidad de retomar el clima noticioso, la producción del ciclo actuó rápido: sacaron la transmisión del aire y mandaron a un corte comercial de urgencia para darle tiempo a los periodistas de recomponerse antes de seguir con la agenda del día.