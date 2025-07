Ricardo Darín llama a recordar a las víctimas del atentado a la AMIA en un emocionante video

“Eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, agregó. El actor enfatizó en el video que, a diferencia de las fechas felices, este dolor no se atenúa con el paso del tiempo, sino que se transforma en una herida abierta para las familias y la sociedad.

El desgarrador video que compartió Ricardo Darín con sus seguidores

“El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas. El dolor de sufrir un ataque más en Argentina, en nuestra propia casa y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada”, expresó con crudeza. El mensaje de Ricardo no solo honra a las víctimas, sino que también interpela a la ciudadanía a no normalizar la injusticia.