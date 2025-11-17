El invitado estelar con el que Mario Pergolini buscará arrasar nuevamente en el rating

En las redes sociales del programa revelaron el nombre del famoso actor que se sentará a charlar con el conductor de El Trece.

Mario Pergolini fue tendencia en los últimos días luego de la entrevista que le realizó a la China Suárez en Otro Día Perdido. El conductor de El Trece logró un importante récord de audiencia que lo quiere seguir manteniendo este lunes con un importante invitado.

En el cierre de la semana, Otro día perdido despuntó con un promedio de 7.1 puntos de rating, la marca más alta en lo que va del ciclo desde su debut. Además, en la competencia directa con el compacto del Amistoso internacional entre las selecciones de Angola y Argentina que programó Telefe y que tan solo alcanzó 3.7 puntos de rating.

Sin lugar a dudas que la presencia de la mujer más buscada por los medios de comunicación en las últimas semanas influyó bastante para que los televidentes decidan prenderse al ciclo del conductor y dejar de lado al canal de la familia.