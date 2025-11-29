El Inter Miami de Messi juega la final de la Conferencia Este de la MLS ante New York City: hora y TV

Inter Miami enfrenta la instancia más importante de su historia y Messi vuelve a aparecer como la gran carta ofensiva.

Inter Miami y New York City protagonizarán este sábado a las 20 (hora argentina) la final de la Conferencia Este en el Chase Stadium, en un duelo que otorgará un lugar en la definición de la Major League Soccer. El partido no contará con transmisión televisiva en la Argentina y podrá verse exclusivamente mediante AppleTV a través del MLS Season Pass. El ganador se medirá con el vencedor de la final del Oeste entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega a este encuentro en el mejor momento de su historia deportiva. Finalizó tercero en la fase regular con 65 puntos y superó unos exigentes playoffs tras dejar atrás a Nashville y luego golear 4-0 a Cincinnati. Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como figuras principales dentro de un plantel con fuerte presencia argentina, el equipo parte como favorito.

Messi Inter Miami Inter Miami de Messi enfrenta a New York City por un lugar en la gran final. @InterMiamiCF New York City, en cambio, sorprendió en su recorrido. Eliminó 3-1 a Charlotte y dio el golpe ante Philadelphia, el mejor equipo de la temporada, al vencerlo 1-0 como visitante. Los neoyorquinos terminaron quintos con 56 unidades y también cuentan con presencia albiceleste entre Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Julián Fernández y Agustín Ojeda.

En los enfrentamientos previos de esta temporada, ambos igualaron 2-2 en Miami y luego las Garzas se impusieron 4-0 en Nueva York, con doblete de Messi. Sin embargo, el historial general favorece a NYCFC con siete victorias, cuatro empates y solo dos triunfos de Inter Miami desde 2020. La influencia del rosarino vuelve a ser determinante: desde su llegada, jugó tres duelos ante los neoyorquinos e impactó en dos con doble asistencia en el 2-2 y dos goles más una asistencia en el triunfo 4-0.

Inter Miami vs. New York City: posibles formaciones Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende, Lionel Messi, Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.