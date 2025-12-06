El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Vancouver Whitecaps por el título de la MLS: hora y TV

El Inter Miami , equipo que tiene como capitán y gran figura al rosarino Lionel Messi , irá en busca del título en la Major League Soccer ( MLS ) de Estados Unidos este sábado cuando se enfrente con Vancouver Whitecaps de Canadá, donde brilla Thomas Müller .

El encuentro se llevará a cabo en el Chase Stadium, donde hacen de local las Garzas, está programado para las 16:30 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de TNT y Apple TV. El árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.

El Inter Miami , que es dirigido por Javier Mascherano, se clasificó a la final luego de sus grandes actuaciones en los playoffs que le permitieron consagrarse campeón de la Conferencia Este. En los cuartos de final le ganaron el cruce al mejor de tres partidos al Nashville, mientras que en semis golearon 4-0 a Cincinnati y en la final aplastaron 5-1 al New York City , en un partido donde la Pulga y Rodrigo de Paul protagonizaron un fuerte y curioso cruce con su compatriota Maximiliano Morález.

Sin embargo, las Garzas no la tendrán nada fácil en la gran final de la MLS , ya que del otro lado estará el Vancouver Whitecaps , que se consagró como el mejor equipo de la Conferencia Oeste.

En los cuartos de final de Conferencia sufrieron muchísimo para superar por penales al FC Dallas. En semis también necesitaron de la "muerte súbita" para eliminar a Los Angeles FC, mientras que en la final vencieron 3-1 a San Diego.

Messi, que se encuentra en un gran nivel, tuvo una actuación muy destacada en esta temporada de la MLS, donde anotó 35 goles y entregó 21 asistencias en solo 23 partidos. Además, en caso de ganar la gran final este sábado conquistará su cuarto título con el equipo de la Florida, con el que ya se consagró en la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024 y en la Conferencia Este 2025.

Thomas Müller, el gran cuco de Messi

Thomas Muller Müller es el futbolista que más dolores de cabeza le produjo a Messi a lo largo de su carrera. @WhitecapsFC

Para levantar el trofeo este sábado, Leo tendrá que ganarle al equipo canadiense que tiene entre sus filas a una de las grandes pesadillas de su carrera, que es el alemán Thomas Müller.

En lo que respecta a partidos oficiales entre ambos, el alemán guio al Bayern Múnich en varias goleadas históricas ante el Barcelona de Messi, mientras que también fue clave en los triunfos de Alemania sobre la Selección argentina en el Mundial 2010 y 2014.

Por el lado de Messi, solo se puede destacar cuando bailó a los Bávaros en las semifinales de la Champions League 2015.

Fuente: NA