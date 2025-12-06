El grosero error de uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 al presentar el grupo
Uno de los rivales de la Selección argentina en la Copa del Mundo cometió un tremendo error al anunciar a la Albiceleste en sus redes sociales.
La Selección argentina tiene el grupo definido para el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni quedaron emparejados en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, tres rivales a los que tendría que vencer cómodamente, pero sin subestimar a ninguno de ellos.
Al conocerse los rivales y el grupo, las cuatro selecciones subieron en sus redes sociales un posteo para informarles a todos los usuarios, pero la Selección de Austria cometió un grosero error a la hora de anunciar a la vigente campeona del mundo.
Te Podría Interesar
El grosero error de Austria al anunciar a la Selección argentina como su rival en el Mundial
En su publicación, el Wunderteam publicó una imagen del escudo de la Albiceleste con solo dos estrellas y no con tres, pasando por alto la consagración del combinado nacional en el Mundial de Qatar 2022.
A pesar de que 88.966 espectadores colmaron el Estadio Lusail y cerca de 1.500 millones de personas en todo el mundo siguieron en vivo la emocionante final entre Argentina y Francia, en Austria parece que no se dieron por enterados del resultado. Allí colocaron un escudo de la AFA con solo dos estrellas, tal como era antes del 18 de diciembre de 2022.
Austria, el rival más complejo de Argentina
Luego de estar 24 años sin participar de una Copa del Mundo (la última vez fue en Francia 1998 donde quedó eliminado en fase de grupos), Austria regresará a disputar la cita mundialista tras superar a Bosnia y Herzegovina y meterse de manera directa en el segundo bombo al ser 24° en el ranking mundial FIFA. Su debut será ante Jordani, luego ante la Albiceleste y cerrará la fase de grupos ante Argelia.