El grosero error de uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 al presentar el grupo

Uno de los rivales de la Selección argentina en la Copa del Mundo cometió un tremendo error al anunciar a la Albiceleste en sus redes sociales.

El tremendo error de uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial al anunciar el grupo en redes.

Al conocerse los rivales y el grupo, las cuatro selecciones subieron en sus redes sociales un posteo para informarles a todos los usuarios, pero la Selección de Austria cometió un grosero error a la hora de anunciar a la vigente campeona del mundo.

El grosero error de Austria al anunciar a la Selección argentina como su rival en el Mundial En su publicación, el Wunderteam publicó una imagen del escudo de la Albiceleste con solo dos estrellas y no con tres, pasando por alto la consagración del combinado nacional en el Mundial de Qatar 2022.

image El grosero error de Austria al presentar a la Selección argentina en su grupo del Mundial 2026. A pesar de que 88.966 espectadores colmaron el Estadio Lusail y cerca de 1.500 millones de personas en todo el mundo siguieron en vivo la emocionante final entre Argentina y Francia, en Austria parece que no se dieron por enterados del resultado. Allí colocaron un escudo de la AFA con solo dos estrellas, tal como era antes del 18 de diciembre de 2022.